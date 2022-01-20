20 января 2022

В курганской детской больнице замерзают пациенты. «Там детки малые, помогите!»

© Служба новостей «URA.RU»
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Психоневрологическая больница детское отделение Челябинск, коридор больницы, больница
В детском отделении Кетовской ЦРБ холодно и нет горячей воды, пишут родители маленьких пациентов Фото:

В детском отделении Кетовской ЦРБ (Курганская область) замерзают находящиеся на лечении дети. Об этом родители маленьких пациентов написали в соцсети «ВКонтакте».

«Я с ребенком поступила в больницу с кишечной инфекцией. В Кетовскую, по улице Космонавтов, 48. Больница замечательная, персонал весь отличный, доброжелательный. Ремонта нет, окна поставили пластиковые, с них дует, прям ветер гуляет. Медперсонал утыкал, как смог, матрасами детскими. Каждая палата с обогревателем. Горячей воды нет. Куда правительство смотрит? Там детки маленькие. Помогите», — написала Юлия Стрекалова в группе «Инцидент|Курган» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях к посту курганцы подтверждают ситуацию. «Мы тоже приезжали в инфекционку в Кетово на скорой. Врач нам объяснила, что в больнице холодно очень, и горячая вода только из 1 крана, поэтому мы лечимся дома», — написала Наталья Медведева. «Лежали там в прошлом году в инфекционке, так вообще кошмар: спали в теплых кофтах и штанах, и то холодно было», — соглашается Дарья Бахарева.

В департаменте здравоохранения Курганской области сообщили, что ремонт детского отделения Кетовской ЦРБ запланирован на 2022 год. «Проектно-сметная документация прошла экспертизу на достоверность сметной стоимости. После подтверждения выделенных лимитов планируется начать аукционную процедуру на осуществление ремонта детского отделения. Горячая вода в Кетовской ЦРБ отсутствует, как и во всем селе Кетово. Частично этот вопрос в медорганизации решается за счет установки электрических водонагревателей. В детском отделении установлено 4 водонагревателя», — уточнили в ведомстве.

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В детском отделении Кетовской ЦРБ (Курганская область) замерзают находящиеся на лечении дети. Об этом родители маленьких пациентов написали в соцсети «ВКонтакте». «Я с ребенком поступила в больницу с кишечной инфекцией. В Кетовскую, по улице Космонавтов, 48. Больница замечательная, персонал весь отличный, доброжелательный. Ремонта нет, окна поставили пластиковые, с них дует, прям ветер гуляет. Медперсонал утыкал, как смог, матрасами детскими. Каждая палата с обогревателем. Горячей воды нет. Куда правительство смотрит? Там детки маленькие. Помогите», — написала Юлия Стрекалова в группе «Инцидент|Курган» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях к посту курганцы подтверждают ситуацию. «Мы тоже приезжали в инфекционку в Кетово на скорой. Врач нам объяснила, что в больнице холодно очень, и горячая вода только из 1 крана, поэтому мы лечимся дома», — написала Наталья Медведева. «Лежали там в прошлом году в инфекционке, так вообще кошмар: спали в теплых кофтах и штанах, и то холодно было», — соглашается Дарья Бахарева. В департаменте здравоохранения Курганской области сообщили, что ремонт детского отделения Кетовской ЦРБ запланирован на 2022 год. «Проектно-сметная документация прошла экспертизу на достоверность сметной стоимости. После подтверждения выделенных лимитов планируется начать аукционную процедуру на осуществление ремонта детского отделения. Горячая вода в Кетовской ЦРБ отсутствует, как и во всем селе Кетово. Частично этот вопрос в медорганизации решается за счет установки электрических водонагревателей. В детском отделении установлено 4 водонагревателя», — уточнили в ведомстве.
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