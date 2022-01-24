В ЯНАО ищут врача на зарплату 350 тысяч рублей

Стоматолог с опытом требуется в частную клинику в Новом Уренгое Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Работа врача-стоматолога в ЯНАО оказалась самой высокооплачиваемой — специалист имеет возможность получать до 350 тысяч рублей. Об этом сообщили URA.RU представители рекрутинговой платформы hh.ru, опираясь на данные собственной аналитической службы.

«Предложение для врача-стоматолога в Новом Уренгое — до 350 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Вакансия открыта в частной стоматологической клинике, от претендента требуется высшее медицинское образование, опыт работы в профессии и полная занятость.

По данным аналитиков рекрутинговой службы, с начала года в ЯНАО было открыто более 2,3 тысяч вакансий, 31% из них предлагают заработную плату от 100 тысяч рублей. В топ самых высокооплачиваемых предложений вошли позиции начальника автотранспортного предприятия (250 тысяч рублей), руководителя проекта строительства в сфере здравоохранения (до 250 тысяч рублей), ведущего инженера автоматизированных систем управления (до 220 000 тысяч рублей), водителя топливозаправщика (до 177 тысяч рублей), продавца автомобилей (от 100 до 300 тысяч рублей).

Ранее URA.RU рассказывало, что директор детской школы искусств в ЯНАО также имеет возможность зарабатывать в ЯНАО более 300 тысяч рублей. Специалистам нефтегазовых предприятий предлагают меньше — порядка 200 тысяч рублей.

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