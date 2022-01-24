Инсайд: экс-глава курганских единороссов теряет влияние в партии

Евгения Кафеева могут исключить из президиума регионального политсовета «Единой России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшего секретаря Курганского регионального отделения «Единой России» Евгения Кафеева могут исключить из президиума регионального политсовета партии. Вопрос об этом планируется поднять на предстоящей партийной конференции 29 января, сообщили URA.RU источники, близкие к политическим кругам региона.

«В составе политсовета и президиума политсовета будут серьезные изменения. Могут исключить многих крупных политиков. Например, называется фамилия Кафеева», — рассказал один из инсайдеров.

Другой источник предположил, что Кафеева могут исключить из президиума политсовета, а в политсовете, более расширенном органе, его оставят. «Кафеев специализируется, в основном, на проведении выборов. В этом году в регионе крупных кампаний не ожидается, поэтому если и проводить подобную ротацию, то сейчас самое подходящее время», — объяснил он. Сам Кафеев в разговоре с URA.RU не стал комментировать эту информацию. Он отметил, что решение будет приниматься в субботу на заседании политсовета и на конференции, и говорить об этом пока рано.

Ранее URA.RU сообщало, что 29 января курганские единороссы выберут нового секретаря регионального отделения, новый состав регионального политсовета, президиума регионального политсовета и региональной контрольной комиссии. Действующий секретарь регионального отделения ЕР Александр Ильтяков назвал это естественной ротацией: «Здесь не кто-то кого-то выгоняет, подсиживает, это все стандартная процедура». В частности, ожидается, что из президиума регионального политсовета исключат бывшего вице-губернатора Курганской области Владислава Кузнецова.

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