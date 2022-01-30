Тюменская экс-чиновница определилась с партийной принадлежностью

31 января 2022 в 11:32 Размер текста - 17 +

Наталья Шевчик получила партийный билет «Единой России» Фото: Николай Бастриков © URA.RU Зампредседателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик вступила в «Единую Россию». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. «Наталья Шевчик вступила в „Единую Россию“. Партийный билет заместителю председателя Тюменской областной думы вручил секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов», — рассказали в пресс-службе. Шевчик более 15 лет занимала в правительстве Тюменской области пост первого замгубернатора, пока не ушла в отставку в декабре 2019 года. По итогам выборов 2021 года экс-чиновница вошла в новый созыв облдумы, где получила пост зампредседателя. По словам источников URA.RU, Шевчик начала активно участвовать в жизни регионального парламента, чем спровоцировала конфликт с частью депутатов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Зампредседателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик вступила в «Единую Россию». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. «Наталья Шевчик вступила в „Единую Россию“. Партийный билет заместителю председателя Тюменской областной думы вручил секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов», — рассказали в пресс-службе. Шевчик более 15 лет занимала в правительстве Тюменской области пост первого замгубернатора, пока не ушла в отставку в декабре 2019 года. По итогам выборов 2021 года экс-чиновница вошла в новый созыв облдумы, где получила пост зампредседателя. По словам источников URA.RU, Шевчик начала активно участвовать в жизни регионального парламента, чем спровоцировала конфликт с частью депутатов.