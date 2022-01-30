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27 января 2022

Тюменская экс-чиновница определилась с партийной принадлежностью

© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновники. Отраслевое совещание по здравоохранению. Мэрия. Тюмень , шевчик наталья
Наталья Шевчик получила партийный билет «Единой России» Фото:

Зампредседателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик вступила в «Единую Россию». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Наталья Шевчик вступила в „Единую Россию“. Партийный билет заместителю председателя Тюменской областной думы вручил секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов», — рассказали в пресс-службе.

Шевчик более 15 лет занимала в правительстве Тюменской области пост первого замгубернатора, пока не ушла в отставку в декабре 2019 года. По итогам выборов 2021 года экс-чиновница вошла в новый созыв облдумы, где получила пост зампредседателя. По словам источников URA.RU, Шевчик начала активно участвовать в жизни регионального парламента, чем спровоцировала конфликт с частью депутатов.

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Зампредседателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик вступила в «Единую Россию». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. «Наталья Шевчик вступила в „Единую Россию“. Партийный билет заместителю председателя Тюменской областной думы вручил секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов», — рассказали в пресс-службе. Шевчик более 15 лет занимала в правительстве Тюменской области пост первого замгубернатора, пока не ушла в отставку в декабре 2019 года. По итогам выборов 2021 года экс-чиновница вошла в новый созыв облдумы, где получила пост зампредседателя. По словам источников URA.RU, Шевчик начала активно участвовать в жизни регионального парламента, чем спровоцировала конфликт с частью депутатов.
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