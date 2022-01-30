30 января 2022
29 января 2022
28 января 2022

Тюменский пенсионер зарубил молодую знакомую топором

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд руководителей города по социальным объектам. Курган, топор
Мужчина нанес женщине не меньше 15 ударов по голове и телу Фото:

Пенсионер из Заводоуковска (Тюменская область) поссорился со своей 29-летней знакомой и нанес ей смертельные раны топором. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

«В ночь на 24 июня 2021 года 67-летний обвиняемый, находясь у себя дома по улице Парковой в Заводоуковске, распивал спиртное со своей 29-летней знакомой. В результате внезапно возникших личных неприязненных отношений, мужчина схватил топор и нанес ей не менее 15 ударов по голове и телу», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления.

Женщина погибла на месте происшествия. Ее убийцу вскоре установили, мужчина во всем признался. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что за отказ поделиться сигаретой житель Тюмени убил незнакомого мужчину, а его тело сжег. А в областном селе одна соседка задушила другую шейным платком во время ссоры.

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Пенсионер из Заводоуковска (Тюменская область) поссорился со своей 29-летней знакомой и нанес ей смертельные раны топором. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. «В ночь на 24 июня 2021 года 67-летний обвиняемый, находясь у себя дома по улице Парковой в Заводоуковске, распивал спиртное со своей 29-летней знакомой. В результате внезапно возникших личных неприязненных отношений, мужчина схватил топор и нанес ей не менее 15 ударов по голове и телу», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления. Женщина погибла на месте происшествия. Ее убийцу вскоре установили, мужчина во всем признался. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что за отказ поделиться сигаретой житель Тюмени убил незнакомого мужчину, а его тело сжег. А в областном селе одна соседка задушила другую шейным платком во время ссоры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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