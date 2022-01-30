Тюменский пенсионер зарубил молодую знакомую топором

31 января 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

Мужчина нанес женщине не меньше 15 ударов по голове и телу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Пенсионер из Заводоуковска (Тюменская область) поссорился со своей 29-летней знакомой и нанес ей смертельные раны топором. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. «В ночь на 24 июня 2021 года 67-летний обвиняемый, находясь у себя дома по улице Парковой в Заводоуковске, распивал спиртное со своей 29-летней знакомой. В результате внезапно возникших личных неприязненных отношений, мужчина схватил топор и нанес ей не менее 15 ударов по голове и телу», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления. Женщина погибла на месте происшествия. Ее убийцу вскоре установили, мужчина во всем признался. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что за отказ поделиться сигаретой житель Тюмени убил незнакомого мужчину, а его тело сжег. А в областном селе одна соседка задушила другую шейным платком во время ссоры. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пенсионер из Заводоуковска (Тюменская область) поссорился со своей 29-летней знакомой и нанес ей смертельные раны топором. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. «В ночь на 24 июня 2021 года 67-летний обвиняемый, находясь у себя дома по улице Парковой в Заводоуковске, распивал спиртное со своей 29-летней знакомой. В результате внезапно возникших личных неприязненных отношений, мужчина схватил топор и нанес ей не менее 15 ударов по голове и телу», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления. Женщина погибла на месте происшествия. Ее убийцу вскоре установили, мужчина во всем признался. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что за отказ поделиться сигаретой житель Тюмени убил незнакомого мужчину, а его тело сжег. А в областном селе одна соседка задушила другую шейным платком во время ссоры.