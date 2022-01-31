Жителям ЯНАО разъяснили, как продлить больничный при COVID

Жители не могли дозвониться в больницу, чтобы продлить больничный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жителям ЯНАО, сидящим на больничном из-за коронавирусной инфекции, могут продлить лист нетрудоспособности только после осмотра у врача. При этом некоторые ямальцы столкнулись с проблемой вызова медиков на дом, сообщили URA.RU в окружном департаменте здравоохранения.

«Больничный лист продлевается независимо от результата мазков до выписки, исключительно по результатам осмотра врача. К сожалению, в понедельник с утра жители Надымского района не могли дозвониться на номера сall-центра по COVID-19. Это было связано с временными техническими неполадками, которые быстро устранили. В это время вызвать врача на дом можно было через региональный портал медицинских услуг Ямалздрав. Кроме того, можно обращаться в регистратуру Надымской ЦРБ», — сообщили агентству в ведомстве.

Из-за сбоя в работе call-центра больницы некоторые жители не смогли попасть на осмотр и продлить больничный. Не все работодатели пошли на уступки в связи с данной проблемой. «Я с таким столкнулась, результат — один день прогула. Больничный нужно было закрыть 28-м числом. Они дают строго дни на оплату по ковиду. Лично с Валеевой разговаривала, так ничего и не добилась», — написала Наталья Скиба в группе «Злой и добрый надымчанин» соцсети «ВКонтакте».

В департаменте здравоохранения агентству прокомментировали ситуацию. «Если больничный не был закрыт, то работодатель не имел права предъявлять работнику претензии», — ответили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что врачи в ЯНАО стали медленнее принимать пациентов из-за того, что учреждения перешли на новую компьютерную программу для работы, которая часто зависает. Многим пациентам по этой причине не смогли закрыть больничный.

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