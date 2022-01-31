В Тюменской области COVID массово заразились психбольные и бомжи

Положительные тесты на коронавирус получили 89 человек Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Два новых очага коронавируса обнаружены в Тюменской области: в «Винзилинском психоневрологическом интернате» и отделении для лиц без определенного местожительства ишимского центра соцобслуживания «Забота». Об этом URA.RU рассказали в управлении Роспотребнадзора региона.

«На контроле находятся два очага коронавирусной инфекции. Первый в „Винзилинском психоневрологическом интернате“, второй — в центре социального обслуживания „Забота“ социальное отделение службы „БОМЖ“ (Ишим)», — рассказали URA.RU в управлении Роспотребнадзора Тюменской области.

В психоневрологическом интернате заболели 79 человек (57 постояльцев и 22 сотрудника), контактных — 21. В центре соцобслуживания коронавирус подтвержден у 10 человек (девять получателей услуг и один сотрудник), контактных 14 человек.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области резко выросло число госпитализированных пациентов с коронавирусом. За сутки показатель увеличился практически в три раза.