31 января 2022

В Тюменской области COVID массово заразились психбольные и бомжи

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Положительные тесты на коронавирус получили 89 человек Фото:
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Коронавирус COVID-19

Два новых очага коронавируса обнаружены в Тюменской области: в «Винзилинском психоневрологическом интернате» и отделении для лиц без определенного местожительства ишимского центра соцобслуживания «Забота». Об этом URA.RU рассказали в управлении Роспотребнадзора региона.

«На контроле находятся два очага коронавирусной инфекции. Первый в „Винзилинском психоневрологическом интернате“, второй — в центре социального обслуживания „Забота“ социальное отделение службы „БОМЖ“ (Ишим)», — рассказали URA.RU в управлении Роспотребнадзора Тюменской области.

В психоневрологическом интернате заболели 79 человек (57 постояльцев и 22 сотрудника), контактных — 21. В центре соцобслуживания коронавирус подтвержден у 10 человек (девять получателей услуг и один сотрудник), контактных 14 человек.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области резко выросло число госпитализированных пациентов с коронавирусом. За сутки показатель увеличился практически в три раза.

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Два новых очага коронавируса обнаружены в Тюменской области: в «Винзилинском психоневрологическом интернате» и отделении для лиц без определенного местожительства ишимского центра соцобслуживания «Забота». Об этом URA.RU рассказали в управлении Роспотребнадзора региона. «На контроле находятся два очага коронавирусной инфекции. Первый в „Винзилинском психоневрологическом интернате“, второй — в центре социального обслуживания „Забота“ социальное отделение службы „БОМЖ“ (Ишим)», — рассказали URA.RU в управлении Роспотребнадзора Тюменской области. В психоневрологическом интернате заболели 79 человек (57 постояльцев и 22 сотрудника), контактных — 21. В центре соцобслуживания коронавирус подтвержден у 10 человек (девять получателей услуг и один сотрудник), контактных 14 человек. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области резко выросло число госпитализированных пациентов с коронавирусом. За сутки показатель увеличился практически в три раза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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