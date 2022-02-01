В Тюмени изменили схему движения автобусных маршрутов

Изменения коснулись маршрутов №71, 77, 80 Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени внесены изменения в схему движения автобусных маршрутов № 71, 77 и 80. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации. Там уточнили, что обновленное расписание начнет действовать с 12 февраля 2022 года.

«С 12 февраля 2022 года в схему движения маршрута регулярных перевозок № 71 „ул. Я. Коровина — ул. Московская“ включается остановочный пункт „ул. Парковая“ (ул. Парковая, 74, п. Московский) в обратном направлении, в маршрут № 77 „с/о ‚Русское поле‘ — ул. Трактовая (д. Патрушева)“ включаются остановочные пункты „Дачи“ (напротив дома № 7 по ул. Сибирской д. Патрушева) и „ул. Школьная“ (в районе ул. Новой, д. 30-а, д. Патрушева) в обратном направлении», — указано в сообщении городской администрации.

Там добавили, что в маршрут автобуса № 80 «мкр. Лесной — д. Падерина» также включен дополнительный остановочный пункт «Велес». Общественный транспорт будет останавливаться там, следуя в обратном направлении. С более подробным расписанием общественного транспорта тюменцы могут ознакомиться на сайте tgt72.ru или в мобильном приложении «Тюменский транспорт».