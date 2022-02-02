Житель ЯНАО получил ранение, пытаясь разнять отца и дочь

Мужчине нанесли несколько ножевых ранений Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель Тарко-Сале (ЯНАО) напал с ножом на своего квартиранта, когда тот пытался предотвратить ссору между мужчиной и его дочерью. Как сообщается на сайте СКР по ЯНАО, конфликт произошел во время распития алкоголя.

«Пуровским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по ЯНАО завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ», — говорится в сообщении ведомства. Мужчину обвиняют в покушении на убийство.

По данным следствия, 16 декабря 2021 года хозяин квартиры, его совершеннолетняя дочь и квартирант распивали спиртные напитки. Между членами семьи произошла ссора и 48-летний квартирант пытался ее предотвратить, в результате чего 55-летний мужчина, вооружившись ножом, нанес потерпевшему несколько колото-резанных ранений. Свидетельница произошедшего своевременно обратилась в больницу, и это спасло жизнь пострадавшему.

Обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело направили в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тарко-Сале между братом и сестрой во время совместного распития алкоголя случился конфликт. В результате ссоры брат облил 19-летнюю сестру бензином и поджег. Девушка скончалась от ожогового шока во дворе дома.

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