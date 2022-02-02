В Тюмени зэка осудили за сексуальное насилие над ребенком

Отбывая срок в колонии мужчина все равно смог напасть на девочку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заключенный ИК-2 Тюмени Владимир Гергерт получил 18,5 года лишения свободы за сексуальное насилие в отношении девочки, которое он совершил вблизи Гилевской рощи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе объединенной судебной системы Тюменской области.

«20 марта 2021 года в городе Тюмени по улице Вербной ранее судимый за кражи и грабежи Владимир Гергерт совершил в отношении малолетней девочки иные действия сексуального характера, с применением насилия. Ему назначили наказание в виде 18,5 года лишения свободы в колонии строгого режима», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Как ранее сообщали СМИ, срок за свои преступления мужчина отбывал в исправительной колонии №2 Тюмени, что вблизи Гилевской рощи. В день нападения заключенный свободно передвигался по району и смог напасть на беспомощную девочку.

Помимо лишения свободы мужчину приговорили к выплате моральной компенсации. Он должен ребенку 700 000 рублей.

Ранее в УФСИН Тюменской области поясняли, что некоторые категории заключенных, отбывающие сроки в колониях-поселениях, имеют право свободно передвигаться в границах муниципального образования. К примеру, в случаях, если они трудоустроены в близлежащих учреждениях. Относилось ли данное правило к Гергерту, уточнить не удалось: в пресс-службе управления не ответили на звонок URA.RU.

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