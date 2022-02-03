Тюменский школьник, упавший с многоэтажки, оставил видео

Тело подростка нашли рядом с многоэтажным домом Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменский подросток, упавший накануне с высоты 14 этажа, записал перед этим видео, в котором объяснил причины своего поступка. Оно опубликовано в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте». На кадрах видеозаписи он, в частности, пожаловался на свою внешность, проблемы в школе и непонимание со стороны родителей.

«У меня сложилась очень неоднозначная, неприятная ситуация с учителями, со школой. В общем, очень неприятно. И неприятно поведение учителей. Мне очень неприятно поведение администрации самой школы. Да и в общем всех школ. Они примерно по одной и той же тематике работают. Также очень неприятные отношения у меня с родителями, с родственниками некоторыми. Даже говорить не хочется», — поясняет школьник во время видеозаписи.

Как ранее указывало агентство, тело подростка было найдено накануне рядом с многоквартирным домом. Предположительно, он выпал с 14 этажа.