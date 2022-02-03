Шадринские чиновники продают «Волгу», принадлежащую мэрии

Власти Шадринска включили в план приватизации автомобиль ГАЗ-31105 Фото: Анна Майорова © URA.RU

Шадринская городская дума (Курганская область) расширила план приватизации муниципального имущества, включив в него автомобиль ГАЗ-31105 («Волга»). Документ опубликован на сайте городской администрации.

«Внести изменения в раздел III прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2022 год, дополнив пунктами следующего содержания. Автомобиль ГАЗ-31105», — говорится в решении думы.

Год выпуска машины в документе не указан. Ее выставят на торги в комплекте с летними шинами Nokian Hakka Green, зимними шинами Cordiant Snow Cross, колесными дисками R15, подкатным домкратом и знаком аварийной остановки. Аукцион должен состояться в течение года. «Подлежит приватизации первично», — указано в документе. Также в план приватизации включили 39,5 куб.м круглого необработанного лесоматериала.

Ранее в план приватизации муниципального имущества Шадринска на 2022 год входило семь объектов недвижимости. Среди них — памятники архитектуры, расположенные по улицам Октябрьской, 159, Михайловской, 55а, Луначарского, 13. Власти ожидают, что благодаря реализации плана приватизации в городскую казну поступит почти 2,5 млн рублей. Позже в план приватизации включили более 337 куб.м круглого необработанного лесоматериала.

Ранее URA.RU сообщало, что в план приватизации муниципального имущества Кургана на 2022 год планировалось включить 14 объектов. Благодаря продаже имущества бюджет города может дополнительно получить более 3,7 млн рублей.

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