Жители ЯНАО учатся вождению на дистанте из-за COVID

Обучение в автошколе обещают возобновить в полном объеме 14 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ученики автошколы «Левша» в Харпе (ЯНАО) недовольны тем, что их обучение перенесли на дистант из-за коронавируса. У будущих водителей нет никакой практики вождения, при этом деньги на услугу уже потрачены. Об этом URA.RU рассказал один из недовольных жителей.

«Обучение стоит немаленьких денег. Мы платим не только за теорию, но и за практику, которой нет», — рассказывает собеседник.

Об этой проблеме также написали и в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано в Харпе». «Скажите, что тут с автошколой происходит? Не понимаю, платим деньги за учебу, а ее нет», — написал пользователь, пожелавший остаться анонимным.

В комментариях под постом автошкола объяснила, что занятия возобновятся после снятия всех ограничений. «Работа автошколы в настоящий момент осуществляется в дистанционном режиме. Учебные занятия, в том числе и вождение возобновятся после снятия карантинных ограничений», — пояснили в учреждении.

Автошкола «Левша» является учреждением дополнительного образования. Ранее всех школьников округа перевели на дистанционное обучение. Решение также было принято из-за COVID.