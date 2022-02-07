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Правительство РФ не одобрило идею, придуманную депутатами Тюмени. Они хотели изменить УК РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной Думы. Курган, документы, законопроект, закон, бумаги к заседанию, заседение
В правительстве страны не оценили идею тюменских депутатов, назвав ее излишней Фото:

Правительство РФ не поддержало законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, который федеральным властям предложили депутаты Тюменской областной думы. Информация об этом представлена на сайте регионального парламента.

«Правительство РФ не поддерживает проект федерального закона, вносимый Тюменской областной думой в Госдуму РФ. Документом предлагается внести в Уголовный кодекс РФ изменение, согласно которому обстоятельством, отягчающим наказание, будет признаваться преступление в отношении ветерана Великой Отечественной войны», — такая информация представлена на сайте регионального парламента.

Как говорится в отзыве Кабмина РФ, в настоящее время одним из отягчающих обстоятельств уже является преступление в отношении престарелых граждан, которыми и являются ветераны. Поэтому идею депутатов Тюменской облдумы посчитали излишней.

Кроме того, парламентарии не привели никакой статистики о том, что действующая градация отягчающих факторов может быть неэффективной. А также не пояснили, зачем в принципе вносить такое изменение в УК РФ.

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Правительство РФ не поддержало законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, который федеральным властям предложили депутаты Тюменской областной думы. Информация об этом представлена на сайте регионального парламента. «Правительство РФ не поддерживает проект федерального закона, вносимый Тюменской областной думой в Госдуму РФ. Документом предлагается внести в Уголовный кодекс РФ изменение, согласно которому обстоятельством, отягчающим наказание, будет признаваться преступление в отношении ветерана Великой Отечественной войны», — такая информация представлена на сайте регионального парламента. Как говорится в отзыве Кабмина РФ, в настоящее время одним из отягчающих обстоятельств уже является преступление в отношении престарелых граждан, которыми и являются ветераны. Поэтому идею депутатов Тюменской облдумы посчитали излишней. Кроме того, парламентарии не привели никакой статистики о том, что действующая градация отягчающих факторов может быть неэффективной. А также не пояснили, зачем в принципе вносить такое изменение в УК РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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