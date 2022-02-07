В правительстве страны не оценили идею тюменских депутатов, назвав ее излишней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство РФ не поддержало законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, который федеральным властям предложили депутаты Тюменской областной думы. Информация об этом представлена на сайте регионального парламента.

«Правительство РФ не поддерживает проект федерального закона, вносимый Тюменской областной думой в Госдуму РФ. Документом предлагается внести в Уголовный кодекс РФ изменение, согласно которому обстоятельством, отягчающим наказание, будет признаваться преступление в отношении ветерана Великой Отечественной войны», — такая информация представлена на сайте регионального парламента.

Как говорится в отзыве Кабмина РФ, в настоящее время одним из отягчающих обстоятельств уже является преступление в отношении престарелых граждан, которыми и являются ветераны. Поэтому идею депутатов Тюменской облдумы посчитали излишней.

Кроме того, парламентарии не привели никакой статистики о том, что действующая градация отягчающих факторов может быть неэффективной. А также не пояснили, зачем в принципе вносить такое изменение в УК РФ.