Правительство РФ не поддержало законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, который федеральным властям предложили депутаты Тюменской областной думы. Информация об этом представлена на сайте регионального парламента.
«Правительство РФ не поддерживает проект федерального закона, вносимый Тюменской областной думой в Госдуму РФ. Документом предлагается внести в Уголовный кодекс РФ изменение, согласно которому обстоятельством, отягчающим наказание, будет признаваться преступление в отношении ветерана Великой Отечественной войны», — такая информация представлена на сайте регионального парламента.
Как говорится в отзыве Кабмина РФ, в настоящее время одним из отягчающих обстоятельств уже является преступление в отношении престарелых граждан, которыми и являются ветераны. Поэтому идею депутатов Тюменской облдумы посчитали излишней.
Кроме того, парламентарии не привели никакой статистики о том, что действующая градация отягчающих факторов может быть неэффективной. А также не пояснили, зачем в принципе вносить такое изменение в УК РФ.
Правительство РФ не поддержало законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, который федеральным властям предложили депутаты Тюменской областной думы. Информация об этом представлена на сайте регионального парламента. «Правительство РФ не поддерживает проект федерального закона, вносимый Тюменской областной думой в Госдуму РФ. Документом предлагается внести в Уголовный кодекс РФ изменение, согласно которому обстоятельством, отягчающим наказание, будет признаваться преступление в отношении ветерана Великой Отечественной войны», — такая информация представлена на сайте регионального парламента. Как говорится в отзыве Кабмина РФ, в настоящее время одним из отягчающих обстоятельств уже является преступление в отношении престарелых граждан, которыми и являются ветераны. Поэтому идею депутатов Тюменской облдумы посчитали излишней. Кроме того, парламентарии не привели никакой статистики о том, что действующая градация отягчающих факторов может быть неэффективной. А также не пояснили, зачем в принципе вносить такое изменение в УК РФ.