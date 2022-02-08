Дефицит медиков в Тюменской области превысил показатели по стране

В больницах и поликлиниках Тюменской области не хватает 606 медиков Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюменской области на одну медицинскую вакансию приходится 1,1 резюме, что свидетельствует о резком дефиците специалистов. Такие данные URA.RU сообщили в пресс-службе рекрутинговой компании HeadHunter. В среднем по России этот показатель равняется 1,4 резюме на вакансию.

«В Тюменской области на одну медицинскую вакансию приходится 1,1 резюме. Комфортная и для работодателей, и для соискателей ситуация на рынке труда — когда на одну вакансию приходится в среднем 5-6 резюме. Подобный уровень конкуренции за рабочие места в медицине сегодня не зафиксирован ни в одном из регионов страны», — прокомментировали в HeadHunter.

По последним данным, предоставленным URA.RU региональным депздравом, в больницах и поликлиниках Тюменской области не хватает 606 медиков. Из них — 264 врача и 342 средних медицинских работника.