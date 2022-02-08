Масло везли из Казахстана и Киргизии (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Курганской области остановили фуры с 60 тоннами сливочного масла, которое перевозили с нарушениями. Об этом URA.RU 9 февраля сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.

«Таможенники обнаружили более 3000 коробок крестьянского сладко-сливочного масла с нарушением маркировки Data Matrix — кодов. Груз массой нетто 59 994 килограммов оказался не введенным в оборот на территории России и, соответственно, запрещенным к перемещению и продаже», — рассказали в пресс-службе.

Информацию о грузе возле российско-казахстанской границы в Петухове сообщили представители Погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Масло везли из Казахстана и Кыргызстана в Воронежскую, Новосибирскую и Рязанскую области. Владельца груза обвиняют в вводе в оборот товара без соответствующей маркировки.

Через Курганскую область везли почти 60 тонн масла Фото: пресс-служба Тюменской таможни

Масло везли в Воронежскую, Новосибирскую и Рязанскую области Фото: пресс-служба Тюменской таможни