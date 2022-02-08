08 февраля 2022
07 февраля 2022

На курганской границе задержали 60 тонн масла. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, сливочное масло
Масло везли из Казахстана и Киргизии (архивное фото) Фото:

В Курганской области остановили фуры с 60 тоннами сливочного масла, которое перевозили с нарушениями. Об этом URA.RU 9 февраля сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.

«Таможенники обнаружили более 3000 коробок крестьянского сладко-сливочного масла с нарушением маркировки Data Matrix — кодов. Груз массой нетто 59 994 килограммов оказался не введенным в оборот на территории России и, соответственно, запрещенным к перемещению и продаже», — рассказали в пресс-службе.

Информацию о грузе возле российско-казахстанской границы в Петухове сообщили представители Погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Масло везли из Казахстана и Кыргызстана в Воронежскую, Новосибирскую и Рязанскую области. Владельца груза обвиняют в вводе в оборот товара без соответствующей маркировки.

Через Курганскую область везли почти 60 тонн масла
Фото:
Масло везли в Воронежскую, Новосибирскую и Рязанскую области
Фото:

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В Курганской области остановили фуры с 60 тоннами сливочного масла, которое перевозили с нарушениями. Об этом URA.RU 9 февраля сообщили в пресс-службе Тюменской таможни. «Таможенники обнаружили более 3000 коробок крестьянского сладко-сливочного масла с нарушением маркировки Data Matrix — кодов. Груз массой нетто 59 994 килограммов оказался не введенным в оборот на территории России и, соответственно, запрещенным к перемещению и продаже», — рассказали в пресс-службе. Информацию о грузе возле российско-казахстанской границы в Петухове сообщили представители Погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Масло везли из Казахстана и Кыргызстана в Воронежскую, Новосибирскую и Рязанскую области. Владельца груза обвиняют в вводе в оборот товара без соответствующей маркировки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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