Власти Тюмени купят оборудование для детей, больных диабетом

Дети-диабетики смогут получать данные об уровне сахара в крови современным, не травматичным способом Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Для обеспечения детей-диабетиков системами непрерывного мониторинга глюкозы из бюджета Тюменской области выделили более 100 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Более 100 млн рублей выделено из областного бюджета для обеспечения детей, страдающих сахарным диабетом, системами непрерывного мониторинга глюкозы. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор», — рассказали URA.RU в пресс-службе правительства региона.

Там добавили, что сегодня в подобных системах нуждаются 577 маленьких тюменцев. 180 из них уже получают такую помощь, используя инсулиновые помпы, расходники к которым обеспечиваются из средств федерального бюджета.

Еще 110 помп установят в 2022 году. При этом в правительстве подчеркивают, что все дети, страдающие сахарным диабетом, за счет бюджета обеспечиваются шприц-ручками, инсулиновыми иглами, а также тест-полосками для определения содержания глюкозы в крови.

Ранее агентство писало, что после жалоб родителей детей-диабетиков, прокуратура Тюменской области возбудила проверку. Позднее, в ходе прямой линии, губернатор Александр Моор заявил, что выделит средства бюджета на покупку систем мониторинга. В департаменте здравоохранения региона отмечали, что системы мониторинга не входят в перечень средств, которые пациенты с диабетом могут получать бесплатно. По этой причине в бюджете текущего года деньги на их покупку заложены не были.

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