Власти Тюмени купят оборудование для детей, больных диабетом

Для обеспечения детей-диабетиков системами непрерывного мониторинга глюкозы из бюджета Тюменской области выделили более 100 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе правительства региона.
«Более 100 млн рублей выделено из областного бюджета для обеспечения детей, страдающих сахарным диабетом, системами непрерывного мониторинга глюкозы. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор», — рассказали URA.RU в пресс-службе правительства региона.
Там добавили, что сегодня в подобных системах нуждаются 577 маленьких тюменцев. 180 из них уже получают такую помощь, используя инсулиновые помпы, расходники к которым обеспечиваются из средств федерального бюджета.
Еще 110 помп установят в 2022 году. При этом в правительстве подчеркивают, что все дети, страдающие сахарным диабетом, за счет бюджета обеспечиваются шприц-ручками, инсулиновыми иглами, а также тест-полосками для определения содержания глюкозы в крови.
Ранее агентство писало, что после жалоб родителей детей-диабетиков, прокуратура Тюменской области возбудила проверку. Позднее, в ходе прямой линии, губернатор Александр Моор заявил, что выделит средства бюджета на покупку систем мониторинга. В департаменте здравоохранения региона отмечали, что системы мониторинга не входят в перечень средств, которые пациенты с диабетом могут получать бесплатно. По этой причине в бюджете текущего года деньги на их покупку заложены не были.
Для обеспечения детей-диабетиков системами непрерывного мониторинга глюкозы из бюджета Тюменской области выделили более 100 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе правительства региона. «Более 100 млн рублей выделено из областного бюджета для обеспечения детей, страдающих сахарным диабетом, системами непрерывного мониторинга глюкозы. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор», — рассказали URA.RU в пресс-службе правительства региона. Там добавили, что сегодня в подобных системах нуждаются 577 маленьких тюменцев. 180 из них уже получают такую помощь, используя инсулиновые помпы, расходники к которым обеспечиваются из средств федерального бюджета. Еще 110 помп установят в 2022 году. При этом в правительстве подчеркивают, что все дети, страдающие сахарным диабетом, за счет бюджета обеспечиваются шприц-ручками, инсулиновыми иглами, а также тест-полосками для определения содержания глюкозы в крови. Ранее агентство писало, что после жалоб родителей детей-диабетиков, прокуратура Тюменской области возбудила проверку. Позднее, в ходе прямой линии, губернатор Александр Моор заявил, что выделит средства бюджета на покупку систем мониторинга. В департаменте здравоохранения региона отмечали, что системы мониторинга не входят в перечень средств, которые пациенты с диабетом могут получать бесплатно. По этой причине в бюджете текущего года деньги на их покупку заложены не были.