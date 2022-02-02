02 февраля 2022
01 февраля 2022

Челябинских детей-диабетиков бесплатно подключат к мониторингу

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , тонометр, медицина, кабинет врача, медик
Родители благодарят за помощь врачей ЧОДКБ Фото:

В Челябинской области дети, у которых выявлен сахарный диабет I типа, будут бесплатно подключены к системе непрерывного мониторинга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Флеш-мониторинг — это инновационный вид сенсорных устройств. Программа эта уникальна. Мы один их первых регионов в стране, кто обеспечивает системой непрерывного мониторинга детей, болеющих диабетом, за счет областного бюджета», — заявили в пресс-службе минздрава.

В регионе на данный момент 1017 детей с сахарным диабетом 1 типа. Все они обеспечиваются необходимыми препаратами и состоят на учете у детских эндокринологов.

«Без прибора мы измеряли уровень сахара в крови около 13 раз в день. Огромное спасибо врачам ЧОДКБ, они нам очень помогают! Здесь и установят датчик, и настроят программы, и научат заполнять дневники, контролировать лечение. Это поможет нашим детям жить полноценно», — поделилась мнением Людмила, мама 16-летней Алены, у которой диагноз «диабет I типа» был поставлен в 6 лет.

Ранее в Кургане возле правительственных зданий прошло девять одиночных пикетов. Мамы школьников с диабетом просили обеспечить детей системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови, чтобы не нужно было ежедневно протыкать пальцы.

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В Челябинской области дети, у которых выявлен сахарный диабет I типа, будут бесплатно подключены к системе непрерывного мониторинга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава. «Флеш-мониторинг — это инновационный вид сенсорных устройств. Программа эта уникальна. Мы один их первых регионов в стране, кто обеспечивает системой непрерывного мониторинга детей, болеющих диабетом, за счет областного бюджета», — заявили в пресс-службе минздрава. В регионе на данный момент 1017 детей с сахарным диабетом 1 типа. Все они обеспечиваются необходимыми препаратами и состоят на учете у детских эндокринологов. «Без прибора мы измеряли уровень сахара в крови около 13 раз в день. Огромное спасибо врачам ЧОДКБ, они нам очень помогают! Здесь и установят датчик, и настроят программы, и научат заполнять дневники, контролировать лечение. Это поможет нашим детям жить полноценно», — поделилась мнением Людмила, мама 16-летней Алены, у которой диагноз «диабет I типа» был поставлен в 6 лет. Ранее в Кургане возле правительственных зданий прошло девять одиночных пикетов. Мамы школьников с диабетом просили обеспечить детей системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови, чтобы не нужно было ежедневно протыкать пальцы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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