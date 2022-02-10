10 февраля 2022
09 февраля 2022

В школу ЯНАО наняли учителя с открытыми уголовными делами

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание школы №80. Екатеринбург, учебный класс, обучение, учеба, парта, школа, начальная школа, среднее образование, школьная парта
Уроки вел преподаватель в отношении которого расследовали уголовные преступления Фото:

В МБОУ «ООШ № 3» города Губкинский ЯНАО на работу был принять учительница, в отношении которой расследуются уголовные дела о жестоком обращении с детьми и причинении легких телесных повреждений. Об этом сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры.

«Прокуратура г. Губкинский проверила исполнение требований законодательства в МБОУ „ООШ № 3“. Установлено, что в ноябре 2021 года в школу трудоустроена на должность учителя женщина, в отношении которой расследуется уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ и ч. 1 ст. 115 УК РФ», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Городской прокурор внес представление руководителю школы. По его результатам преподаватель был уволен, а кадровый работник, не принявший меры по отстранению учителя, был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Агентство связалась с общеобразовательным учреждением города Губкинский для получения комментария. В МБОУ «ООШ № 3» оперативно прокомментировать ситуацию не смогли, там попросили перезвонить позже.

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В МБОУ «ООШ № 3» города Губкинский ЯНАО на работу был принять учительница, в отношении которой расследуются уголовные дела о жестоком обращении с детьми и причинении легких телесных повреждений. Об этом сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры. «Прокуратура г. Губкинский проверила исполнение требований законодательства в МБОУ „ООШ № 3“. Установлено, что в ноябре 2021 года в школу трудоустроена на должность учителя женщина, в отношении которой расследуется уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ и ч. 1 ст. 115 УК РФ», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Городской прокурор внес представление руководителю школы. По его результатам преподаватель был уволен, а кадровый работник, не принявший меры по отстранению учителя, был привлечен к дисциплинарной ответственности. Агентство связалась с общеобразовательным учреждением города Губкинский для получения комментария. В МБОУ «ООШ № 3» оперативно прокомментировать ситуацию не смогли, там попросили перезвонить позже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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