В школу ЯНАО наняли учителя с открытыми уголовными делами

Уроки вел преподаватель в отношении которого расследовали уголовные преступления Фото: Анна Майорова © URA.RU

В МБОУ «ООШ № 3» города Губкинский ЯНАО на работу был принять учительница, в отношении которой расследуются уголовные дела о жестоком обращении с детьми и причинении легких телесных повреждений. Об этом сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры.

«Прокуратура г. Губкинский проверила исполнение требований законодательства в МБОУ „ООШ № 3“. Установлено, что в ноябре 2021 года в школу трудоустроена на должность учителя женщина, в отношении которой расследуется уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ и ч. 1 ст. 115 УК РФ», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Городской прокурор внес представление руководителю школы. По его результатам преподаватель был уволен, а кадровый работник, не принявший меры по отстранению учителя, был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Агентство связалась с общеобразовательным учреждением города Губкинский для получения комментария. В МБОУ «ООШ № 3» оперативно прокомментировать ситуацию не смогли, там попросили перезвонить позже.