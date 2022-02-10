В Курганской области объединяют медицинские организации

В Кургане врачебно-физкультурный диспансер объединят с центром общественного здоровья и медицинской профилактики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Курганской области объявили о предстоящем объединении областного врачебно-физкультурного диспансера с центром общественного здоровья и медицинской профилактики. Это позволит повысить качество услуг, заявляют в пресс-службе регионального правительства.

«В марте планируется объединить областной врачебно-физкультурный диспансер и центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Правильно выстроенная система взаимодействия по итогам объединения позволит сделать работу этих учреждений более эффективной для жителей области, повысить качество услуг», — говорится в сообщении в telegram-канале правительства области.

Власти отмечают, что не сократят при объединении ни одного медработника и наоборот, смогут привлечь дополнительных специалистов. Переездов в другие здания не запланировано. Спортсмены и жители, которые пользовались услугами врачебно-физкультурного диспансера, продолжат получать помощь в привычных условиях. Служба профилактики продолжит работу в качестве методического центра для медицинских организаций. Также продолжится работа по профилактике заболеваний, в том числе задействуя возможности врачебно-физкультурной службы. Подростки и родители смогут получить консультацию психолога.

Курганский центр общественного здоровья и медицинской профилактики располагался в здании на улице Советской, 143. Это здание является памятником архитектуры. Ранее URA.RU сообщало, что указанный дом продан властями на аукционе за 10 млн рублей. В правительстве Курганской области поясняли URA.RU, что здание было включено еще в план приватизации на 2019 год, но тогда его продать не удалось.

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