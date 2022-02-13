Житель Тюмени сядет в тюрьму за кражу ванны и батарей

14 февраля 2022 в 16:13 Размер текста - 17 +

27-летнему злоумышленнику грозит до пяти лет колонии Фото: Денис Моргунов © URA.RU Полиция Тюмени задержала 27-летнего местного жителя за кражу из пустующей квартиры ванны и другого имущества. Об этом URA.RU сообщили в региональном УМВД. Злоумышленнику грозит до пяти лет колонии. «В дежурную часть отдела полиции №1 Тюмени обратилась жительница Нижнетавдинского района, которая сообщила, что из принадлежащей ей квартиры в доме по улице Губкина [в Тюмени] похищены телевизор, ванна и четыре радиатора отопления. Сумму ущерба гражданка оценила в 10 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве. Позже сотрудники уголовного розыска задержали 27-летнего ранее судимого за незаконный оборот наркотиков жителя областного центра. «Молодой человек признался в содеянном и пояснил, что зная о том, что в квартире временно никто не проживает, ломом отогнул железную входную дверь, проник в помещение и похитил имущество, которое в дальнейшем планировал продать», — добавили в полиции. Молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение). Подозреваемый находится под подписке о невыезде. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Полиция Тюмени задержала 27-летнего местного жителя за кражу из пустующей квартиры ванны и другого имущества. Об этом URA.RU сообщили в региональном УМВД. Злоумышленнику грозит до пяти лет колонии. «В дежурную часть отдела полиции №1 Тюмени обратилась жительница Нижнетавдинского района, которая сообщила, что из принадлежащей ей квартиры в доме по улице Губкина [в Тюмени] похищены телевизор, ванна и четыре радиатора отопления. Сумму ущерба гражданка оценила в 10 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве. Позже сотрудники уголовного розыска задержали 27-летнего ранее судимого за незаконный оборот наркотиков жителя областного центра. «Молодой человек признался в содеянном и пояснил, что зная о том, что в квартире временно никто не проживает, ломом отогнул железную входную дверь, проник в помещение и похитил имущество, которое в дальнейшем планировал продать», — добавили в полиции. Молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение). Подозреваемый находится под подписке о невыезде.