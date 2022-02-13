13 февраля 2022
12 февраля 2022
11 февраля 2022
10 февраля 2022

Житель Тюмени сядет в тюрьму за кражу ванны и батарей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
27-летнему злоумышленнику грозит до пяти лет колонии Фото:

Полиция Тюмени задержала 27-летнего местного жителя за кражу из пустующей квартиры ванны и другого имущества. Об этом URA.RU сообщили в региональном УМВД. Злоумышленнику грозит до пяти лет колонии.

«В дежурную часть отдела полиции №1 Тюмени обратилась жительница Нижнетавдинского района, которая сообщила, что из принадлежащей ей квартиры в доме по улице Губкина [в Тюмени] похищены телевизор, ванна и четыре радиатора отопления. Сумму ущерба гражданка оценила в 10 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Позже сотрудники уголовного розыска задержали 27-летнего ранее судимого за незаконный оборот наркотиков жителя областного центра. «Молодой человек признался в содеянном и пояснил, что зная о том, что в квартире временно никто не проживает, ломом отогнул железную входную дверь, проник в помещение и похитил имущество, которое в дальнейшем планировал продать», — добавили в полиции.

Молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение). Подозреваемый находится под подписке о невыезде.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Полиция Тюмени задержала 27-летнего местного жителя за кражу из пустующей квартиры ванны и другого имущества. Об этом URA.RU сообщили в региональном УМВД. Злоумышленнику грозит до пяти лет колонии. «В дежурную часть отдела полиции №1 Тюмени обратилась жительница Нижнетавдинского района, которая сообщила, что из принадлежащей ей квартиры в доме по улице Губкина [в Тюмени] похищены телевизор, ванна и четыре радиатора отопления. Сумму ущерба гражданка оценила в 10 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве. Позже сотрудники уголовного розыска задержали 27-летнего ранее судимого за незаконный оборот наркотиков жителя областного центра. «Молодой человек признался в содеянном и пояснил, что зная о том, что в квартире временно никто не проживает, ломом отогнул железную входную дверь, проник в помещение и похитил имущество, которое в дальнейшем планировал продать», — добавили в полиции. Молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение). Подозреваемый находится под подписке о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...