Грязный снег выгружают в нескольких метрах от территории деревенского кладбища Фото: Алексей Андронов © URA.RU

На территорию у кладбища в деревне Падерина (Тюменский район Тюменской области) вывозят грязный снег. Об этом сообщают местные жители в группе «Столичный Тюменский район» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вот так свозят и вываливают снег на кладбище в деревню Падерина. Прямо днем, не стесняясь и не боясь никого!» — такой пост появился в группе «Столичный Тюменский район» в социальной сети «ВКонтакте».

На видео, снятыми очевидцами, видно, что территория у Падеринского кладбища завалена грязным снегом. На земле — следы от протекторов и гусениц трактора. А некоторые самосвалы, которые попали в кадр, не имеют госномеров.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Тюменского района. Ответ ожидается.