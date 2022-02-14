14 февраля 2022

В Тюменской области грязный снег сваливают возле кладбища. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Грязный снег выгружают в нескольких метрах от территории деревенского кладбища Фото:

На территорию у кладбища в деревне Падерина (Тюменский район Тюменской области) вывозят грязный снег. Об этом сообщают местные жители в группе «Столичный Тюменский район» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вот так свозят и вываливают снег на кладбище в деревню Падерина. Прямо днем, не стесняясь и не боясь никого!» — такой пост появился в группе «Столичный Тюменский район» в социальной сети «ВКонтакте».

На видео, снятыми очевидцами, видно, что территория у Падеринского кладбища завалена грязным снегом. На земле — следы от протекторов и гусениц трактора. А некоторые самосвалы, которые попали в кадр, не имеют госномеров.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Тюменского района. Ответ ожидается.

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На территорию у кладбища в деревне Падерина (Тюменский район Тюменской области) вывозят грязный снег. Об этом сообщают местные жители в группе «Столичный Тюменский район» в социальной сети «ВКонтакте». «Вот так свозят и вываливают снег на кладбище в деревню Падерина. Прямо днем, не стесняясь и не боясь никого!» — такой пост появился в группе «Столичный Тюменский район» в социальной сети «ВКонтакте». На видео, снятыми очевидцами, видно, что территория у Падеринского кладбища завалена грязным снегом. На земле — следы от протекторов и гусениц трактора. А некоторые самосвалы, которые попали в кадр, не имеют госномеров. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Тюменского района. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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