14 февраля 2022

Тюменский бар оштрафовали из-за медлительных гостей

© Служба новостей «URA.RU»
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День бармена в баре
Бар франшизы  «Руки вверх» был оштрафован на 300 тысяч рублей из-за медленных посетителей Фото:

Бар франшизы «Руки вверх» был оштрафован Тюменским судом из-за не ушедших посетителей после закрытия заведения. Как сообщается объединенной пресс-службой судебной системы Тюменской области, компания ООО «ВВЕРХ» наказана штрафом в 300 тысяч рублей.

«В ночь на 28 ноября 2021 года бар „Руки вверх“, принадлежавший ООО, принимал посетителей после 23:00, что нарушает правила поведения в период действия на территории Тюменской области режима повышенной готовности. Изучив материалы дела, представленные доказательства, суд назначил наказание ООО „ВВЕРХ“ в виде штрафа 300 000 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Компания во время судебного заседания свою вину в совершении административного правонарушения не признала. Представитель ООО «ВВЕРХ» заявил, что бар после 23:00 не осуществлял прием заказов, а посетители лишь доедали и допивали то, за что заплатили.

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Бар франшизы «Руки вверх» был оштрафован Тюменским судом из-за не ушедших посетителей после закрытия заведения. Как сообщается объединенной пресс-службой судебной системы Тюменской области, компания ООО «ВВЕРХ» наказана штрафом в 300 тысяч рублей. «В ночь на 28 ноября 2021 года бар „Руки вверх“, принадлежавший ООО, принимал посетителей после 23:00, что нарушает правила поведения в период действия на территории Тюменской области режима повышенной готовности. Изучив материалы дела, представленные доказательства, суд назначил наказание ООО „ВВЕРХ“ в виде штрафа 300 000 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы. Компания во время судебного заседания свою вину в совершении административного правонарушения не признала. Представитель ООО «ВВЕРХ» заявил, что бар после 23:00 не осуществлял прием заказов, а посетители лишь доедали и допивали то, за что заплатили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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