Тюменский бар оштрафовали из-за медлительных гостей

Бар франшизы «Руки вверх» был оштрафован на 300 тысяч рублей из-за медленных посетителей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Бар франшизы «Руки вверх» был оштрафован Тюменским судом из-за не ушедших посетителей после закрытия заведения. Как сообщается объединенной пресс-службой судебной системы Тюменской области, компания ООО «ВВЕРХ» наказана штрафом в 300 тысяч рублей.

«В ночь на 28 ноября 2021 года бар „Руки вверх“, принадлежавший ООО, принимал посетителей после 23:00, что нарушает правила поведения в период действия на территории Тюменской области режима повышенной готовности. Изучив материалы дела, представленные доказательства, суд назначил наказание ООО „ВВЕРХ“ в виде штрафа 300 000 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Компания во время судебного заседания свою вину в совершении административного правонарушения не признала. Представитель ООО «ВВЕРХ» заявил, что бар после 23:00 не осуществлял прием заказов, а посетители лишь доедали и допивали то, за что заплатили.