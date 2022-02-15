В ЯНАО инспектор УФСИН потерял работу из-за дорогого алкоголя

Инспектор УФСИН по ЯНАО получил бутылку виски в подарок от поднадзорного Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

Сотрудник уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по ЯНАО получил от обвиняемого, находящегося под домашним арестом, бутылку дорогого виски. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, в отношении инспектора Пуровского филиала учреждения была проведена проверка, в ходе которой любитель подарков уволился.

«Установлено, что инспектор учреждения, при осуществлении контроля за обвиняемым в условиях домашнего ареста, принял от него подарок в виде бутылки виски стоимостью более 18 тысяч рублей. Не дожидаясь окончания прокурорской проверки, служащий уволился», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Помимо этого, трое служащих учреждения, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, привлечены к дисциплинарной ответственности. Также прокуратура через суд добилась признания подарка противозаконным и взыскала в госбюджет 18,5 тысячи рублей от уже бывшего сотрудника ФСИН

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО в 2021 году выросло количество сообщений о коррупции. Помимо этого, следственный комитет возбудил 80 уголовных дел, связанных с коррупцией.