15 февраля 2022
14 февраля 2022

В ЯНАО инспектор УФСИН потерял работу из-за дорогого алкоголя

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Инспектор УФСИН по ЯНАО получил бутылку виски в подарок от поднадзорного Фото:
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Коррупционные скандалы на Ямале

Сотрудник уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по ЯНАО получил от обвиняемого, находящегося под домашним арестом, бутылку дорогого виски. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, в отношении инспектора Пуровского филиала учреждения была проведена проверка, в ходе которой любитель подарков уволился.

«Установлено, что инспектор учреждения, при осуществлении контроля за обвиняемым в условиях домашнего ареста, принял от него подарок в виде бутылки виски стоимостью более 18 тысяч рублей. Не дожидаясь окончания прокурорской проверки, служащий уволился», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Помимо этого, трое служащих учреждения, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, привлечены к дисциплинарной ответственности. Также прокуратура через суд добилась признания подарка противозаконным и взыскала в госбюджет 18,5 тысячи рублей от уже бывшего сотрудника ФСИН

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО в 2021 году выросло количество сообщений о коррупции. Помимо этого, следственный комитет возбудил 80 уголовных дел, связанных с коррупцией.

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Сотрудник уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по ЯНАО получил от обвиняемого, находящегося под домашним арестом, бутылку дорогого виски. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, в отношении инспектора Пуровского филиала учреждения была проведена проверка, в ходе которой любитель подарков уволился. «Установлено, что инспектор учреждения, при осуществлении контроля за обвиняемым в условиях домашнего ареста, принял от него подарок в виде бутылки виски стоимостью более 18 тысяч рублей. Не дожидаясь окончания прокурорской проверки, служащий уволился», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Помимо этого, трое служащих учреждения, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, привлечены к дисциплинарной ответственности. Также прокуратура через суд добилась признания подарка противозаконным и взыскала в госбюджет 18,5 тысячи рублей от уже бывшего сотрудника ФСИН Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО в 2021 году выросло количество сообщений о коррупции. Помимо этого, следственный комитет возбудил 80 уголовных дел, связанных с коррупцией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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