15 февраля 2022
14 февраля 2022

Адвокат беглого тюменского олигарха оспорил решение суда

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Визит Николая Цуканова , полномочного представителя президента на ЖД вокзал , строительство кольцевой автодороги и НПЗ. Тюмень , моор александр, антипинский нпз, цуканов николай, лисовиченко геннадий, тюменский нпз
Геннадий Лисовиченко (на фото слева) обвиняется в мошенничестве Фото:

Адвокат бывшего гендиректора Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Геннадия Лисовиченко оспорит решение тюменского суда о заочном аресте подзащитного. Об этом URA.RU cсообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Олигарх, обвиняемый в мошенничестве, сейчас находится в Италии, где просил политического убежища, но был задержан по линии Интерпола.

«Адвокат Лисовиченко обжаловал постановление о заключении своего подзащитного под стражу. В ближайшие дни материалы должны поступить в апелляционную инстанцию — в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда», — рассказали в пресс-службе.

Ранее агентство писало, что Лисовиченко был объявлен в международный розыск три года назад по подозрению в злоупотреблениями полномочиями. По данным следствия, мужчина покинул страну в июне 2019 года, направившись в Болгарию. Позднее управление СК по Тюменской области вынесло постановление о его привлечении в качестве обвиняемого по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

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Адвокат бывшего гендиректора Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Геннадия Лисовиченко оспорит решение тюменского суда о заочном аресте подзащитного. Об этом URA.RU cсообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Олигарх, обвиняемый в мошенничестве, сейчас находится в Италии, где просил политического убежища, но был задержан по линии Интерпола. «Адвокат Лисовиченко обжаловал постановление о заключении своего подзащитного под стражу. В ближайшие дни материалы должны поступить в апелляционную инстанцию — в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда», — рассказали в пресс-службе. Ранее агентство писало, что Лисовиченко был объявлен в международный розыск три года назад по подозрению в злоупотреблениями полномочиями. По данным следствия, мужчина покинул страну в июне 2019 года, направившись в Болгарию. Позднее управление СК по Тюменской области вынесло постановление о его привлечении в качестве обвиняемого по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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