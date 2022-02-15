Адвокат беглого тюменского олигарха оспорил решение суда

Геннадий Лисовиченко (на фото слева) обвиняется в мошенничестве Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Адвокат бывшего гендиректора Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Геннадия Лисовиченко оспорит решение тюменского суда о заочном аресте подзащитного. Об этом URA.RU cсообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Олигарх, обвиняемый в мошенничестве, сейчас находится в Италии, где просил политического убежища, но был задержан по линии Интерпола.

«Адвокат Лисовиченко обжаловал постановление о заключении своего подзащитного под стражу. В ближайшие дни материалы должны поступить в апелляционную инстанцию — в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда», — рассказали в пресс-службе.

Ранее агентство писало, что Лисовиченко был объявлен в международный розыск три года назад по подозрению в злоупотреблениями полномочиями. По данным следствия, мужчина покинул страну в июне 2019 года, направившись в Болгарию. Позднее управление СК по Тюменской области вынесло постановление о его привлечении в качестве обвиняемого по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).