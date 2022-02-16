Стоимость гаража оценили в 800 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане за 800 тысяч рублей продают гараж из пеноблоков. Объявление размещено на сайте Avito. Там же и на сайте «Циан» можно найти объявления о продаже квартир в Кургане, которые стоят менее 800 тысяч рублей.

«Продам гараж (гаражный кооператив КАС-8). Площадь 72 кв. м, 6 на 12 м», — указано в объявлении.

Сам гараж, судя по фотографиям в объявлении, не достроен. В гараже из пеноблоков, по словам автора объявления, есть погреб и свет. Он добавил, что в ворота площадью 3,5 кв. метра проедет «Газель».

Ранее в Кургане продавали квартиру в недостроенном доме, которая была самой дорогой в городе. Продавец оценил ее в 16 млн рублей.

Судя по фотографиям, строительство гаража еще не закончено Скрин: сайт Avito