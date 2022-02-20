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В Тюмени построят микрорайон за 36 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, пешеходный мост, мост влюбленных, набережная тюмени, набережная туры
Микрорайон стоимостью 36 млрд рублей построят в Тюмени в течение 10 лет Фото:

На Московском тракте Тюмени выделен участок площадью 109 га под строительство нового микрорайона. Планируется, что на реализацию проекта будет потрачено не менее 36 млрд рублей. Об этом сообщается в официальном сообществе Главного управления строительства региона в соцсети «ВКонтакте».

«В Тюменской области выделен второй участок для застройки с применением средств инфраструктурных облигаций. Более 720 тыс. квадратных метров жилья будет построено на Московском тракте. Участок площадью 109 га находится справа от трассы между объездной и дачным кооперативом. Предполагается, что через 10 лет на этом месте вырастет большой микрорайон. Общий бюджет проекта не менее 36 млрд рублей. Из них 750 млн рублей потребуется на возведение инфраструктуры», — сообщает Главное управление строительства.

Там уточнили, что реализацией проекта займется ООО «ТюменьСтройПроект». В ближайшее время застройщик совместно с ДОМ.РФ, АО Банк «ДОМ.РФ» и областными структурами должен разработать финансовую модель реализации проекта. Средства на возведение инфраструктуры будут выделены по льготной ставке под гарантии региона.

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На Московском тракте Тюмени выделен участок площадью 109 га под строительство нового микрорайона. Планируется, что на реализацию проекта будет потрачено не менее 36 млрд рублей. Об этом сообщается в официальном сообществе Главного управления строительства региона в соцсети «ВКонтакте». «В Тюменской области выделен второй участок для застройки с применением средств инфраструктурных облигаций. Более 720 тыс. квадратных метров жилья будет построено на Московском тракте. Участок площадью 109 га находится справа от трассы между объездной и дачным кооперативом. Предполагается, что через 10 лет на этом месте вырастет большой микрорайон. Общий бюджет проекта не менее 36 млрд рублей. Из них 750 млн рублей потребуется на возведение инфраструктуры», — сообщает Главное управление строительства. Там уточнили, что реализацией проекта займется ООО «ТюменьСтройПроект». В ближайшее время застройщик совместно с ДОМ.РФ, АО Банк «ДОМ.РФ» и областными структурами должен разработать финансовую модель реализации проекта. Средства на возведение инфраструктуры будут выделены по льготной ставке под гарантии региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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