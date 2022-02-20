В Тюмени построят микрорайон за 36 млрд рублей

На Московском тракте Тюмени выделен участок площадью 109 га под строительство нового микрорайона. Планируется, что на реализацию проекта будет потрачено не менее 36 млрд рублей. Об этом сообщается в официальном сообществе Главного управления строительства региона в соцсети «ВКонтакте».
«В Тюменской области выделен второй участок для застройки с применением средств инфраструктурных облигаций. Более 720 тыс. квадратных метров жилья будет построено на Московском тракте. Участок площадью 109 га находится справа от трассы между объездной и дачным кооперативом. Предполагается, что через 10 лет на этом месте вырастет большой микрорайон. Общий бюджет проекта не менее 36 млрд рублей. Из них 750 млн рублей потребуется на возведение инфраструктуры», — сообщает Главное управление строительства.
Там уточнили, что реализацией проекта займется ООО «ТюменьСтройПроект». В ближайшее время застройщик совместно с ДОМ.РФ, АО Банк «ДОМ.РФ» и областными структурами должен разработать финансовую модель реализации проекта. Средства на возведение инфраструктуры будут выделены по льготной ставке под гарантии региона.
На Московском тракте Тюмени выделен участок площадью 109 га под строительство нового микрорайона. Планируется, что на реализацию проекта будет потрачено не менее 36 млрд рублей. Об этом сообщается в официальном сообществе Главного управления строительства региона в соцсети «ВКонтакте». «В Тюменской области выделен второй участок для застройки с применением средств инфраструктурных облигаций. Более 720 тыс. квадратных метров жилья будет построено на Московском тракте. Участок площадью 109 га находится справа от трассы между объездной и дачным кооперативом. Предполагается, что через 10 лет на этом месте вырастет большой микрорайон. Общий бюджет проекта не менее 36 млрд рублей. Из них 750 млн рублей потребуется на возведение инфраструктуры», — сообщает Главное управление строительства. Там уточнили, что реализацией проекта займется ООО «ТюменьСтройПроект». В ближайшее время застройщик совместно с ДОМ.РФ, АО Банк «ДОМ.РФ» и областными структурами должен разработать финансовую модель реализации проекта. Средства на возведение инфраструктуры будут выделены по льготной ставке под гарантии региона.