В Тюмени построят микрорайон за 36 млрд рублей

Микрорайон стоимостью 36 млрд рублей построят в Тюмени в течение 10 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На Московском тракте Тюмени выделен участок площадью 109 га под строительство нового микрорайона. Планируется, что на реализацию проекта будет потрачено не менее 36 млрд рублей. Об этом сообщается в официальном сообществе Главного управления строительства региона в соцсети «ВКонтакте».

«В Тюменской области выделен второй участок для застройки с применением средств инфраструктурных облигаций. Более 720 тыс. квадратных метров жилья будет построено на Московском тракте. Участок площадью 109 га находится справа от трассы между объездной и дачным кооперативом. Предполагается, что через 10 лет на этом месте вырастет большой микрорайон. Общий бюджет проекта не менее 36 млрд рублей. Из них 750 млн рублей потребуется на возведение инфраструктуры», — сообщает Главное управление строительства.

Там уточнили, что реализацией проекта займется ООО «ТюменьСтройПроект». В ближайшее время застройщик совместно с ДОМ.РФ, АО Банк «ДОМ.РФ» и областными структурами должен разработать финансовую модель реализации проекта. Средства на возведение инфраструктуры будут выделены по льготной ставке под гарантии региона.