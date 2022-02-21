В Тюмени пропал мужчина с внешностью школьника. Фото

22 февраля 2022 в 11:13 Размер текста - 17 +

Молодой человек пропал в заречной части Тюмени 20 февраля Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени пропал 20-летний молодой человек, который нуждается в медицинской помощи. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая сова». Тюменца не могут найти с 20 февраля. «Дзик Анатолий Викторович, 2002 года рождения. 20 февраля ночью ушел из дома по ул. Газовиков в Тюмени, до настоящего времени его местоположение не установлено. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в ориентировке. В поисковом отряде добавили, что молодой человек выглядит на 12-14 лет. Информацию о пропавшем можно сообщить в полицию, по номеру 112, либо волонтерам — 8-932-32-39-911. Также написать можно на почту poisksova@gmail.com. Фото: поисковый отряд «Белая сова» Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Тюмени пропал 20-летний молодой человек, который нуждается в медицинской помощи. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая сова». Тюменца не могут найти с 20 февраля. «Дзик Анатолий Викторович, 2002 года рождения. 20 февраля ночью ушел из дома по ул. Газовиков в Тюмени, до настоящего времени его местоположение не установлено. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в ориентировке. В поисковом отряде добавили, что молодой человек выглядит на 12-14 лет. Информацию о пропавшем можно сообщить в полицию, по номеру 112, либо волонтерам — 8-932-32-39-911. Также написать можно на почту poisksova@gmail.com.