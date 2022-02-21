В Тюмени пропал 20-летний молодой человек, который нуждается в медицинской помощи. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая сова». Тюменца не могут найти с 20 февраля.
«Дзик Анатолий Викторович, 2002 года рождения. 20 февраля ночью ушел из дома по ул. Газовиков в Тюмени, до настоящего времени его местоположение не установлено. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в ориентировке. В поисковом отряде добавили, что молодой человек выглядит на 12-14 лет.
Информацию о пропавшем можно сообщить в полицию, по номеру 112, либо волонтерам — 8-932-32-39-911. Также написать можно на почту poisksova@gmail.com.
В Тюмени пропал 20-летний молодой человек, который нуждается в медицинской помощи. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая сова». Тюменца не могут найти с 20 февраля. «Дзик Анатолий Викторович, 2002 года рождения. 20 февраля ночью ушел из дома по ул. Газовиков в Тюмени, до настоящего времени его местоположение не установлено. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в ориентировке. В поисковом отряде добавили, что молодой человек выглядит на 12-14 лет. Информацию о пропавшем можно сообщить в полицию, по номеру 112, либо волонтерам — 8-932-32-39-911. Также написать можно на почту poisksova@gmail.com.