Курганцы написали коллективное письмо на «Первый канал»

Курганцы просят помощи у программы «Человек и закон» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Шумихинского района (Курганская область) написали коллективное письмо от 27 человек в адрес программы «Человек и закон» на «Первом канале». Они просят защитить местного фермера Сергея Терентьева от уголовного преследования. Копию обращения на ТВ URA.RU предоставили подписавшиеся курганцы.

«Обращаемся с просьбой помочь защитить нашего земляка, фермера Сергея Терентьева. Он человек честный, порядочный, имеющий награды, грамоты. Уже третий год его хотят признать преступником якобы за незаконную рубку лесных насаждений. Несмотря на оправдательный приговор, его продолжали преследовать», — написали курганцы в обращении на «Первый канал».

При этом шумихинцы уточняю, что фермер выполнял работы по вырубке, но в рамках субподрядного договора с крупной компанией. Они уточнили, что повторный суд признал фермера виновным. Назначил штраф 1,1 млн рублей и 2,8 млн рублей Терентьев должен возместить ущерб природе. Обратившиеся уточняют, что фермер спокойны выплатит эти суммы, но здесь дело принципа и сохранения честного имени.

Ранее URA.RU писало, что глава КФХ Сергей Терентьев пожаловался генпрокурору России Игорю Краснову на сотрудников прокуратуры Курганской области. Мужчину третий год судят по обвинению в незаконной вырубке более 300 деревьев. А сын главы КФХ — председатель Шумихинского районного общества охотников Иван Терентьев рассказал о незаконной охоте с участием прокуроров. Он вместе с охотинспектором департамента природных ресурсов составил протокол о нарушениях.

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