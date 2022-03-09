В Тюмени пропал человек, который нуждается в медпомощи. Фото

10 марта 2022 в 12:27 Размер текста - 17 +

Молодой человек ушел из дома в центре Тюмени 9 марта Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени второй день ищут молодого человека, который нуждается в медицинской помощи. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая сова». Волонтеры также разместили на своей странице в соцсети «ВКонтакте» ориентировку на пропавшего. «Петров Игорь Викторович, 1993 года рождения. 9 марта ушел из дома по улице Харьковской в Тюмени. До настоящего времени времени его местоположение не установлено. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в объявлении. Информацию о пропавшем можно сообщить в полицию, по номеру 112, либо волонтерам — 8-932-32-39-911. Также написать можно на почту poisksova@gmail.com. Фото: поисковый отряд «Белая сова» Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Тюмени второй день ищут молодого человека, который нуждается в медицинской помощи. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая сова». Волонтеры также разместили на своей странице в соцсети «ВКонтакте» ориентировку на пропавшего. «Петров Игорь Викторович, 1993 года рождения. 9 марта ушел из дома по улице Харьковской в Тюмени. До настоящего времени времени его местоположение не установлено. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в объявлении. Информацию о пропавшем можно сообщить в полицию, по номеру 112, либо волонтерам — 8-932-32-39-911. Также написать можно на почту poisksova@gmail.com.