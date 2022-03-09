В Тюмени второй день ищут молодого человека, который нуждается в медицинской помощи. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая сова». Волонтеры также разместили на своей странице в соцсети «ВКонтакте» ориентировку на пропавшего.
«Петров Игорь Викторович, 1993 года рождения. 9 марта ушел из дома по улице Харьковской в Тюмени. До настоящего времени времени его местоположение не установлено. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в объявлении.
Информацию о пропавшем можно сообщить в полицию, по номеру 112, либо волонтерам — 8-932-32-39-911. Также написать можно на почту poisksova@gmail.com.
В Тюмени второй день ищут молодого человека, который нуждается в медицинской помощи. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая сова». Волонтеры также разместили на своей странице в соцсети «ВКонтакте» ориентировку на пропавшего. «Петров Игорь Викторович, 1993 года рождения. 9 марта ушел из дома по улице Харьковской в Тюмени. До настоящего времени времени его местоположение не установлено. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в объявлении. Информацию о пропавшем можно сообщить в полицию, по номеру 112, либо волонтерам — 8-932-32-39-911. Также написать можно на почту poisksova@gmail.com.