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В Тюмени пропал человек, который нуждается в медпомощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города с высоты. Тюмень, многоэтажный дом, многоэтажки, дома, тюмень, виды тюмени
Молодой человек ушел из дома в центре Тюмени 9 марта Фото:

В Тюмени второй день ищут молодого человека, который нуждается в медицинской помощи. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая сова». Волонтеры также разместили на своей странице в соцсети «ВКонтакте» ориентировку на пропавшего.

«Петров Игорь Викторович, 1993 года рождения. 9 марта ушел из дома по улице Харьковской в Тюмени. До настоящего времени времени его местоположение не установлено. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в объявлении.

Информацию о пропавшем можно сообщить в полицию, по номеру 112, либо волонтерам — 8-932-32-39-911. Также написать можно на почту poisksova@gmail.com.

Фото:

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В Тюмени второй день ищут молодого человека, который нуждается в медицинской помощи. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая сова». Волонтеры также разместили на своей странице в соцсети «ВКонтакте» ориентировку на пропавшего. «Петров Игорь Викторович, 1993 года рождения. 9 марта ушел из дома по улице Харьковской в Тюмени. До настоящего времени времени его местоположение не установлено. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в объявлении. Информацию о пропавшем можно сообщить в полицию, по номеру 112, либо волонтерам — 8-932-32-39-911. Также написать можно на почту poisksova@gmail.com.
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