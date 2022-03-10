Тюменского косметолога осудили за смертельную липосакцию

Центральный районный суд Тюмени назначил женщине условное наказание Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Центральный районный суд Тюмени вынес 11 марта приговор косметологу Ольге Важениной, обвиненной в смерти пациентки после проведения ей липосакции. Подсудимая получила 1 год 8 месяцев условного срока, сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Кроме того, женщине назначен двухлетний испытательный срок.

«По версии следствия, 29 сентября 2021 года около 16 часов на территории города Тюмени, подсудимая в домашних условиях, не имея необходимого медицинского образования, а также необходимой лицензии, оказывала косметологические услуги, повлекшие смерть 46-летней пациентки», — рассказали в пресс-службе. 52-летней тюменке было предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Ранее агентство писало, что к Важениной обратилось знакомая, которой потребовалась липосакция подбородка. Во время процедуры подсудимая неверно выбрала дозу обезболивающего — лидокаина.

Осужденная добровольно выплатила матери погибшей два миллиона рублей в качестве компенсации. «Учитывая активное способствование расследованию преступления, положительные характеристики, а также наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, добровольное возмещение вреда, суд пришел к выводу о возможности исправления Важениной без реального отбывания наказания», — добавили в пресс-службе суда.

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