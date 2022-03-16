16 марта 2022

Ушел из жизни руководитель крупного тюменского завода

© Служба новостей «URA.RU»
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Скончался гендиректор «Заводоуковского машзавода» Александр Паршин Фото:

Ушел из жизни генеральный директор «Заводоуковского машиностроительного завода» Александр Паршин. Предприятие занимается производством вагонов-домов, оборудования и запчастей для предприятий нефтяной и газовой промышленности.

«Скoнчался бизнесмен Александр Паршин. Он являлся генеральным директором «Завoдoукoвскoгo машиностроительного завода», — пишет «РБК Тюмень», со ссылкой на данные, которые изданию сообщили в приемной предприятия.

Подтвердить информацию в компании не удалось. В приемной завода URA.RU ответили, что пока не дают никаких комментариев. Но и отрицать смерть руководителя также не стали.

Сoгласнo инфoрмации сервиса «СБИС», в 2020 году выручка завода, специализирующегося на производстве вагон-домов и оборудования для нефтяных и газовых предприятий, составила 1,89 млрд рублей. Чистая прибыль компании — 168 миллиoнoв. На заводе трудятся 655 сотрудников.

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Ушел из жизни генеральный директор «Заводоуковского машиностроительного завода» Александр Паршин. Предприятие занимается производством вагонов-домов, оборудования и запчастей для предприятий нефтяной и газовой промышленности. «Скoнчался бизнесмен Александр Паршин. Он являлся генеральным директором «Завoдoукoвскoгo машиностроительного завода», — пишет «РБК Тюмень», со ссылкой на данные, которые изданию сообщили в приемной предприятия. Подтвердить информацию в компании не удалось. В приемной завода URA.RU ответили, что пока не дают никаких комментариев. Но и отрицать смерть руководителя также не стали. Сoгласнo инфoрмации сервиса «СБИС», в 2020 году выручка завода, специализирующегося на производстве вагон-домов и оборудования для нефтяных и газовых предприятий, составила 1,89 млрд рублей. Чистая прибыль компании — 168 миллиoнoв. На заводе трудятся 655 сотрудников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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