Пермский губернатор хочет уйти в бизнес

Махонин рассказал о своей мечте Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не исключил, что после окончания губернаторской карьеры может уйти в бизнес. Об этом он заявил в передаче «Мужики» на телеканале RT.

«Это логичное продолжение карьеры, в том числе, руководителя региона. Давайте честно, мне хотелось бы, чтобы благосостояние моей семьи было выше. Как у любого человека у меня есть мечта: хотел бы, чтобы у нас был свой хороший дом. Комфортный, уютный необязательно большой», — рассказал Дмитрий Махонин.

По его словам, в роли губернатора он — больше администратор, чем политик. Политика — это больше про выступление перед публикой. А ему нравится общаться с людьми, «это роднее». Дмитрий Махонин заявил, что по центру города всегда перемещается пешком. Люди с ним здороваются, фотографируются.

Однажды проходящий мимо молодой человек обозвал его (слово Махонин не назвал). «А что я могу сказать? В юности набил бы морду, а сейчас не могу этого сделать. Иногда хочется. А что делать если человек нарывается? Хотя надо быть выше этого всего», — поделился переживаниями Дмитрий Махонин.

Став губернатором, он стал «менее свободным человеком». «Тебе, например, не нравится, что тебя снимают. Но ты не можешь попросить этого не делать, потому что это воспримется за грубость. И дальше куча людей будет говорить, что у нас грубый губернатор. Я должен терпеть, это моя миссия», — заявил Дмитрий Махонин.

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