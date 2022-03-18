В Кургане скупают одежду Adidas

Курганец готов заплатить за одежду бренда до 2,5 тыс. рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Житель Кургана объявил о том, что скупает вещи марки Adidas. Соответствующее объявление он разместил на сайте Avito.

«Вещи Adidas (куплю). <…> Состояние убитое не предлагать», — указано в объявлении.

Автор объявления ищет одежду 46 размера или S. Житель Кургана готов предложить за одежду от двух рублей до 2500 рублей. В отдельных случаях, по его словам, он готов купить товар и за большую сумму. В иллюстрациях к объявлению среди вещей этой марки указаны мужские штаны и толстовка.

Ранее в Кургане временно закрыли фирменный магазин Adidas. В объявлении на магазине указано, что товар на сайте и в приложении товар заказ можно только посмотреть. После начавшейся 24 февраля спецоперации представители компании Adidas, специализирующейся на спортивной одежде и обуви, сообщили, что планируют закрыть все свои розничные магазины в России после 13 марта. В Кургане альтернативу товарам Adidas можно найти, как минимум, в магазинах 11 компаний.