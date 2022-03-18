18 марта 2022

В Кургане скупают одежду Adidas

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, адидас, adidas, спортивная одежда
Курганец готов заплатить за одежду бренда до 2,5 тыс. рублей Фото:
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Житель Кургана объявил о том, что скупает вещи марки Adidas. Соответствующее объявление он разместил на сайте Avito.

«Вещи Adidas (куплю). <…> Состояние убитое не предлагать», — указано в объявлении.

Автор объявления ищет одежду 46 размера или S. Житель Кургана готов предложить за одежду от двух рублей до 2500 рублей. В отдельных случаях, по его словам, он готов купить товар и за большую сумму. В иллюстрациях к объявлению среди вещей этой марки указаны мужские штаны и толстовка.

Ранее в Кургане временно закрыли фирменный магазин Adidas. В объявлении на магазине указано, что товар на сайте и в приложении товар заказ можно только посмотреть. После начавшейся 24 февраля спецоперации представители компании Adidas, специализирующейся на спортивной одежде и обуви, сообщили, что планируют закрыть все свои розничные магазины в России после 13 марта. В Кургане альтернативу товарам Adidas можно найти, как минимум, в магазинах 11 компаний.

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Житель Кургана объявил о том, что скупает вещи марки Adidas. Соответствующее объявление он разместил на сайте Avito. «Вещи Adidas (куплю). <…> Состояние убитое не предлагать», — указано в объявлении. Автор объявления ищет одежду 46 размера или S. Житель Кургана готов предложить за одежду от двух рублей до 2500 рублей. В отдельных случаях, по его словам, он готов купить товар и за большую сумму. В иллюстрациях к объявлению среди вещей этой марки указаны мужские штаны и толстовка. Ранее в Кургане временно закрыли фирменный магазин Adidas. В объявлении на магазине указано, что товар на сайте и в приложении товар заказ можно только посмотреть. После начавшейся 24 февраля спецоперации представители компании Adidas, специализирующейся на спортивной одежде и обуви, сообщили, что планируют закрыть все свои розничные магазины в России после 13 марта. В Кургане альтернативу товарам Adidas можно найти, как минимум, в магазинах 11 компаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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