Предприниматели не хотят ремонтировать курганские больницы

На три аукциона по капремонту районных больниц не поступило ни одной заявки, на четвертый аукцион единственный участник предоставил не все документы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Найти подрядчиков для проведения капремонта в четырех районных больницах Курганской области по итогам проведенных торгов не удалось. Итоги аукционов опубликованы на портале госзакупок.

«По окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки на участие. Электронный аукцион признается несостоявшимся», — указано в протоколе подведения итогов аукциона по капремонту Звериноголовской ЦРБ.

Согласно документации, размещенной на портале госзакупок, в Звериноголовской ЦРБ планируется отремонтировать помещения первого и второго этажей. На эти цели выделялось пять миллионов рублей. На капремонт здания Целинной ЦРБ (отделочные работы фасада, крыльца, входов) выделено 4,8 млн рублей, на капремонт детского отделения Кетовской ЦРБ — почти семь миллионов рублей. Но на аукционы, при помощи которых планировалось найти подрядчиков на эти объекты, также не поступили заявки.

На капремонт помещений стационара Глядянской ЦРБ выделено почти 4,7 млн рублей. На соответствующий аукцион поступила одна заявка, но ее отклонила комиссия, так как потенциальный участник предоставил не все требуемые документы.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что в этом году власти региона планируют завершить ремонт восьми переходящих с прошлого года объектов здравоохранения и начать ремонт еще 61 объекта, включая строительство и установку новых ФАП. Продолжится строительство детской поликлиники и хирургического корпуса онкодиспансера в Кургане, начнется строительство новой взрослой поликлиники при областной клинической больнице.

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