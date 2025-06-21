Сечин: США не согласятся на снижение потолка цен на российскую нефть

Соединенные Штаты отвергнут предложение Европейского союза о снижении предельной стоимости на российскую нефть. Об этом сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
"Евросоюз продолжает попытки продавить снижение ценового потолка на российскую нефть до $45 за баррель. <...> Очевидно, что США не согласятся на снижение референтных цен, продвигаемое европейцами, потому что оно негативно повлияет на рентабельность нефтяного экспорта США", — заявил Сечин в ходе своего доклада на Петербургском экономическом форуме. Он отметил, что, по мнению представителей ЕС, такая мера позволит повысить эффективность закупок энергоносителей у России.
В то же время глава «Роснефти» отметил, что несмотря на заявленные темпы роста добычи нефти, в долгосрочной перспективе ожидать избытка этого ресурса на мировом рынке не приходится. Он подчеркнул, что мировые запасы нефти в настоящее время достигли минимальных значений за последние пять лет.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил против снижения потолка цен на российскую нефть. Позиции главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Каи Каллас по этому вопросу не играют решающей роли. Без согласия американского президента Европа не сможет полностью реализовать свои планы по ограничению цен на российскую нефть, передает "360.ru".
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