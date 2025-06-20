«Хочу побыть простым человеком»: в Екатеринбурге Мизулина пожаловалась на преследования

Глава Лиги безопасного интернета Мизулина сообщила о преследованиях фанатов

21 июня 2025 в 00:20 Размер текста - 17 +

Екатерина Мизулина приезжала в Екатеринбург ради съемок КВН Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призналась, что регулярно сталкивается с преследованиями фанатов. Иногда это внимание бывает чрезмерным, особенно после того, как она заявила об отношениях с певцом Shaman`ом (Ярославом Дроновым). Об этом Мизулина рассказала журналистам после съемок Встречи выпускников КВН в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. «Фанаты появились давно, караулят на работе, караулят в самолетах, караулят буквально повсюду. При этом считают, что фото и селфи — это, например, моя священная обязанность, не понимая, что у меня есть личная жизнь, что иногда я хочу побыть простым человеком, и я не обязана при этом делать фотографию с человеком, которого вижу впервые. Конечно, вот это внимание, оно увеличивалось с того момента, как мы открыто объявили о своих отношениях, и, действительно, этого стало чуть больше», — призналась Мизулина. По ее словам, она никак не борется с народной любовью. «Ко мне чаще всего приходят именно дети, студенты, которые интересуются всем. Это нормально, просто немного жизнь меняется», — поделилась Мизулина. Мизулина стала членом жюри на уральской Встрече выпускников КВН. Глава «Лиги безопасного интернета» оценивает шутки популярных команд уже второй год подряд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призналась, что регулярно сталкивается с преследованиями фанатов. Иногда это внимание бывает чрезмерным, особенно после того, как она заявила об отношениях с певцом Shaman`ом (Ярославом Дроновым). Об этом Мизулина рассказала журналистам после съемок Встречи выпускников КВН в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. «Фанаты появились давно, караулят на работе, караулят в самолетах, караулят буквально повсюду. При этом считают, что фото и селфи — это, например, моя священная обязанность, не понимая, что у меня есть личная жизнь, что иногда я хочу побыть простым человеком, и я не обязана при этом делать фотографию с человеком, которого вижу впервые. Конечно, вот это внимание, оно увеличивалось с того момента, как мы открыто объявили о своих отношениях, и, действительно, этого стало чуть больше», — призналась Мизулина. По ее словам, она никак не борется с народной любовью. «Ко мне чаще всего приходят именно дети, студенты, которые интересуются всем. Это нормально, просто немного жизнь меняется», — поделилась Мизулина. Мизулина стала членом жюри на уральской Встрече выпускников КВН. Глава «Лиги безопасного интернета» оценивает шутки популярных команд уже второй год подряд.