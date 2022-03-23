Датская компания отказалась от аренды острова на Курилах

23 марта 2022 в 07:36 Размер текста - 17 +

Датская компания Copenhagen Offshore Partners не будет арендовать российский остров Шумшу для производства «зеленого» водорода. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области. Там уточнили, что готовы содействовать предприятиям, которые готовы реализовать инвестиционные проекты в регионе. «В настоящее время переговоры о реализации проекта по производству „зеленого“ водорода на острове Шумшу между правительством Сахалинской области и датской компанией Copenhagen Offshore Partners не проводятся», — сообщили URA.RU департаменте информационной политики правительства Сахалинской области. Датская компания не ответила на запрос агентства. О том, что Copenhagen Offshore Partners собираются инвестировать в один из Курильских островов ранее в интервью РБК сообщал глава региона Валерий Лимаренко. Датчане планировали производить водород и продавать его в Японию. В проект они готовы были вложить от 2 до 2,5 миллиарда долларов. При этом полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что Россия не будет сдавать Курильские острова в аренду. Вместо предприятия по производству водорода он предложил открыть там мемориал солдатам Второй мировой войны. При этом Трутнев отметил, что власти готовы привлекать на Курилы иностранных и российских инвесторов. Шумшу — один из островов северных Курил. Входит в Сахалинскую область. На острове нет постоянных жителей, имевшиеся ранее населенные пункты давно заброшены. На Шумшу большое количество ДОТов, ДЗОТов и окопов времен Второй мировой войны, а также останков танков, самолетов и снарядов. Иностранные компании начали массово приостанавливать свою деятельность в РФ после 24 февраля, когда Москва начала спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что это было вынужденным шагом — Россия должна была защитить граждан Донбасса, которые восемь лет страдали от действий Киева. После этого деятельность в стране приостановили Nike, ASOS и Apple, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, розничные сети Zara и H&M Group, а также IKEA. Издание The Wall Street Journal отмечало, что корпорации находятся под давлением политиков и активистов, хотя сами хотят остаться в России. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Европу полностью прекратить торговлю с Москвой как морскими, так и сухопутными путями. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что подобные шаги «имеют все экономической, политической и информационной войны».