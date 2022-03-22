Девушка-подросток ушла из дома в Тюмени и пропала

23 марта 2022 в 17:27 Размер текста - 17 +

Тюменка ушла из дома накануне Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюмени пропала девушка-подросток 2005 года рождения. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень». Она ушла из дома 22 марта. «22.02.2022 года около 21:00 ушла из дома в г. Тюмени. До настоящего времени ее местоположение не установлено», — указано в ориентировке о пропаже. Девочке на вид 16 лет, волосы темные до плеч. Телосложение худощавое, рост 160 см. Уходя из дома, была одета в темную куртку длиной до колена, синие джинсы, темные кроссовки и светлый шарф. Информацию о местонахождении Валерии Распутиной можно сообщить в полицию. Фото: официальная страница поискового отряда «Белая Сова-Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Тюмени пропала девушка-подросток 2005 года рождения. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень». Она ушла из дома 22 марта. «22.02.2022 года около 21:00 ушла из дома в г. Тюмени. До настоящего времени ее местоположение не установлено», — указано в ориентировке о пропаже. Девочке на вид 16 лет, волосы темные до плеч. Телосложение худощавое, рост 160 см. Уходя из дома, была одета в темную куртку длиной до колена, синие джинсы, темные кроссовки и светлый шарф. Информацию о местонахождении Валерии Распутиной можно сообщить в полицию.