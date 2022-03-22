Девушка-подросток ушла из дома в Тюмени и пропала

В Тюмени пропала девушка-подросток 2005 года рождения. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень». Она ушла из дома 22 марта.
«22.02.2022 года около 21:00 ушла из дома в г. Тюмени. До настоящего времени ее местоположение не установлено», — указано в ориентировке о пропаже.
Девочке на вид 16 лет, волосы темные до плеч. Телосложение худощавое, рост 160 см. Уходя из дома, была одета в темную куртку длиной до колена, синие джинсы, темные кроссовки и светлый шарф. Информацию о местонахождении Валерии Распутиной можно сообщить в полицию.
Фото: официальная страница поискового отряда «Белая Сова-Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»
В Тюмени пропала девушка-подросток 2005 года рождения. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень». Она ушла из дома 22 марта. «22.02.2022 года около 21:00 ушла из дома в г. Тюмени. До настоящего времени ее местоположение не установлено», — указано в ориентировке о пропаже. Девочке на вид 16 лет, волосы темные до плеч. Телосложение худощавое, рост 160 см. Уходя из дома, была одета в темную куртку длиной до колена, синие джинсы, темные кроссовки и светлый шарф. Информацию о местонахождении Валерии Распутиной можно сообщить в полицию.