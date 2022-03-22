22 марта 2022

Девушка-подросток ушла из дома в Тюмени и пропала

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, патруль полиции, виды города пермь
Тюменка ушла из дома накануне Фото:

В Тюмени пропала девушка-подросток 2005 года рождения. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень». Она ушла из дома 22 марта.

«22.02.2022 года около 21:00 ушла из дома в г. Тюмени. До настоящего времени ее местоположение не установлено», — указано в ориентировке о пропаже.

Девочке на вид 16 лет, волосы темные до плеч. Телосложение худощавое, рост 160 см. Уходя из дома, была одета в темную куртку длиной до колена, синие джинсы, темные кроссовки и светлый шарф. Информацию о местонахождении Валерии Распутиной можно сообщить в полицию.

Фото: официальная страница поискового отряда «Белая Сова-Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»

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В Тюмени пропала девушка-подросток 2005 года рождения. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень». Она ушла из дома 22 марта. «22.02.2022 года около 21:00 ушла из дома в г. Тюмени. До настоящего времени ее местоположение не установлено», — указано в ориентировке о пропаже. Девочке на вид 16 лет, волосы темные до плеч. Телосложение худощавое, рост 160 см. Уходя из дома, была одета в темную куртку длиной до колена, синие джинсы, темные кроссовки и светлый шарф. Информацию о местонахождении Валерии Распутиной можно сообщить в полицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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