В Тюмени стало больше случаев насилия над детьми

Число случаев насилия над детьми и подростками за 2021 год в регионе выросло на 44,7% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Преступлений против несовершеннолетних, в том числе их половой неприкосновенности, в Тюменской области стало больше. Это объясняется, в том числе, увеличением количества раскрытых латентных (скрытых) преступлений, сообщил замруководителя регионального УМВД Сергей Толстых, выступая на заседании Тюменской областной думы, которое транслируется онлайн.

«Увеличение числа случаев преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних идет не за счет роста количества таких преступников, а за счет латентных (скрытых — прим. ред.) преступлений», — рассказал замглавы ведомства. Кроме того, по словам Толстых, такие нарушения закона часто бывают многоэпизодными.

Ранее URA.RU писало, что число случаев насилия над детьми и подростками за 2021 год в регионе выросло на 44,7% по сравнению с 2020 годом. По мнению депутата Тюменской облдумы Владимира Пискайкина, негативная статистика сложилась из-за острой нехватки участковых в регионе.