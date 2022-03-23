Курганские депутаты просят чиновников отчитаться о ценах

Депутаты хотят разобраться, обоснованно ли повышаются цены на продукты в магазинах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

Депутаты областной и городской дум Кургана от ЛДПР обратились к спикеру регионального парламента Дмитрию Фролову с предложением заслушать представителей УФАС и органов власти о мерах, применяемых для сдерживания цен. Об этом URA.RU рассказал руководитель регионального отделения ЛДПР Юрий Ярушин.

«Считаем, что <…> действия продавцов и производителей, внезапно повысивших стоимость продуктов, является грубейшим нарушением. Обязанность федеральных и региональных органов и структур — отреагировать на такие действия соответствующим образом. Просим заслушать управление ФАС по Курганской области и региональные структуры власти по принимаемым мерам по сдерживанию необоснованного повышения цен на продукты первой необходимости и другие жизненно важные товары», — говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении URA.RU.

Ярушин сообщил, что направил письмо в областную думу 24 марта. Помимо него обращение подписали депутат облдумы Ольга Дружинина и депутаты городской думы Юлия Верходлиб и Антон Рудаков. «Нужно разобраться. Если есть объективная причина — это один вопрос. Но если кто-то хочет заработать на ситуации, за это нужно наказывать», — пояснил Ярушин URA.RU. Он отметил, что к депутатам поступает много обращений от избирателей о росте цен, поэтому они должны владеть информацией, чтобы давать разъяснения гражданам.

Ранее в региональном управлении ФАС сообщали URA.RU, что жители Курганской области чаще всего жалуются из-за роста цен на сахар и капусту. В ведомстве следят, чтобы цены на социально значимые товары не поднимались более чем на 10%. В региональном отделении «Опоры России» отмечали, что предприниматели вынуждены повышать цены, так как поставщики также увеличивают стоимость продукции.

Рост цен в магазинах начался после введения Западом антироссийских санкций, связанных с начавшейся 24 февраля спецоперацией на Украине. Также его объясняли ажиотажным спросом на продукцию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции ввели бы и без этого. Глава государства анонсировал 16 марта меры поддержки для населения и бизнеса. В России поднимут прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии.

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