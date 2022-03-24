Тюменские власти выделят сотни миллионов на борьбу с безработицей

На одного безработного в Тюменской области приходится четыре вакансии Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Более 340 миллионов рублей выделят власти Тюменской области для предотвращения роста безработицы. Об этом 25 марта на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор Александр Моор.

«Для предотвращения роста безработицы и поддержки занятости населения в Тюменской области из федерального и областного бюджетов будет направлено более 340 миллионов рублей. Используя эти средства, мы готовы создать дополнительные рабочие места в рамках общественных работ, при этом работодатели получат возмещение затрат на заработную плату в течение трех месяцев», — заявил глава региона.

Кроме того, по словам Моора, временные рабочие места будут организованы для сохранения персонала предприятий, работники которых находятся под риском увольнения. Для работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, будет организовано опережающее профобучение — оно позволит им получить новые компетенции. «При этом ситуация на рынке труда в Тюменской области остается стабильной. На одного безработного по-прежнему четыре вакантных места», — уточнил губернатор.

Непростая ситуация на рынке труда в России возникла из-за санкций, введенных Западом после начала спецоперации на Украине направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию страны. Как заявили иностранные политики, такие меры должны ударить по экономике РФ. Однако поскольку действие санкций ощутили на себе простые граждане, Путин высказывался, что действия недружественных государств имеют все признаки экономической войны.

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