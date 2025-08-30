В ХМАО надвигаются первые заморозки

В Березовском районе ХМАО в ночь на 1 сентября синоптики прогнозируют похолодание до 2 градусов. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе.
«В ХМАО ночью 1 сентября прогнозируется температура воздуха +6, +11 градусов, в березовском районе — 0, +5», — сообщается на сайте управления. Днем в округе столбики термометров поднимутся до +16, +21 градуса.
Также синоптики обещают ранним утром туман, а в течение всего дня кратковременные дожди. Ветер северного направления будет дуть со скоростью 3-10 метров в секунду.
По данным Gismeteo в крупных городах ХМАО 1 сентября будет следующая погода:
- Сургут: днем +18°C, ночью +11°C. Облачно, небольшой дождь, ветер 9 м/с;
- Ханты-Мансийск: днем +16°C, ночью +9°C. Малооблачно, небольшой дождь, ветер 6 м/с;
- Нижневартовск: днем +19°C, ночью +9°C. Малооблачно, без осадков, ветер 8 м/с;
- Нефтеюганск: днем +1°C, ночью +10°C. Облачно, небольшой дождь, ветер 4 м/с.
