30 августа 2025
29 августа 2025

В ХМАО надвигаются первые заморозки

Заморозки 1 сентября прогнозируются в Березевском районе
Заморозки 1 сентября прогнозируются в Березовском районе

В Березовском районе ХМАО в ночь на 1 сентября синоптики прогнозируют похолодание до 2 градусов. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе.

«В ХМАО ночью 1 сентября прогнозируется температура воздуха +6, +11 градусов, в березовском районе — 0, +5», — сообщается на сайте управления. Днем в округе столбики термометров поднимутся до +16, +21 градуса.

Также синоптики обещают ранним утром туман, а в течение всего дня кратковременные дожди. Ветер северного направления будет дуть со скоростью 3-10 метров в секунду.

По данным Gismeteo в крупных городах ХМАО 1 сентября будет следующая погода:

  • Сургут: днем +18°C, ночью +11°C. Облачно, небольшой дождь, ветер 9 м/с;
  • Ханты-Мансийск: днем +16°C, ночью +9°C. Малооблачно, небольшой дождь, ветер 6 м/с;
  • Нижневартовск: днем +19°C, ночью +9°C. Малооблачно, без осадков, ветер 8 м/с;
  • Нефтеюганск: днем +1°C, ночью +10°C. Облачно, небольшой дождь, ветер 4 м/с.

