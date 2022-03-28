28 марта 2022

Моор анонсировал строительство новых школ и амбулатории

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети, школьники, школа, силовики. Тюмень, подростки, дети, школа, школьники, дети зимой, крыльцо школы
Новые школы появятся в Тобольском и Вагайском районах Фото:

Новое здание амбулатории, взамен признанного непригодным, появится до конца 2022 года в Тобольском районе Тюменской области. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор Александр Моор, подведя итоги приема граждан.

«Депутат Малозоркальцевского сельского поселения Тобольского района Людмила Пчелинцева рассказала, что помещение местной амбулатории признано непригодным к эксплуатации. Медицинскую помощь в нем получают более 2,8 тысяч человек. Новое здание амбулатории будет модульным. Планируем, что первых пациентов там примут до конца 2022 года», — написал глава региона.

Кроме того, Моор рассказал о начале строительства двух новых школ. Первая (начальная с дошкольным отделением) появится в поселке Прииртышском Тобольского района. Среднюю школу построят в селе Казанское Вагайского района. О сроках окончания строительства чиновник не сообщил.

Ранее губернатор заявлял, что за пять лет в регионе построят 45 новых школ. 12 из них откроются в областном центре.

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Новое здание амбулатории, взамен признанного непригодным, появится до конца 2022 года в Тобольском районе Тюменской области. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор Александр Моор, подведя итоги приема граждан. «Депутат Малозоркальцевского сельского поселения Тобольского района Людмила Пчелинцева рассказала, что помещение местной амбулатории признано непригодным к эксплуатации. Медицинскую помощь в нем получают более 2,8 тысяч человек. Новое здание амбулатории будет модульным. Планируем, что первых пациентов там примут до конца 2022 года», — написал глава региона. Кроме того, Моор рассказал о начале строительства двух новых школ. Первая (начальная с дошкольным отделением) появится в поселке Прииртышском Тобольского района. Среднюю школу построят в селе Казанское Вагайского района. О сроках окончания строительства чиновник не сообщил. Ранее губернатор заявлял, что за пять лет в регионе построят 45 новых школ. 12 из них откроются в областном центре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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