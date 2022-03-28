Моор анонсировал строительство новых школ и амбулатории

Новое здание амбулатории, взамен признанного непригодным, появится до конца 2022 года в Тобольском районе Тюменской области. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор Александр Моор, подведя итоги приема граждан.
«Депутат Малозоркальцевского сельского поселения Тобольского района Людмила Пчелинцева рассказала, что помещение местной амбулатории признано непригодным к эксплуатации. Медицинскую помощь в нем получают более 2,8 тысяч человек. Новое здание амбулатории будет модульным. Планируем, что первых пациентов там примут до конца 2022 года», — написал глава региона.
Кроме того, Моор рассказал о начале строительства двух новых школ. Первая (начальная с дошкольным отделением) появится в поселке Прииртышском Тобольского района. Среднюю школу построят в селе Казанское Вагайского района. О сроках окончания строительства чиновник не сообщил.
Ранее губернатор заявлял, что за пять лет в регионе построят 45 новых школ. 12 из них откроются в областном центре.
Новое здание амбулатории, взамен признанного непригодным, появится до конца 2022 года в Тобольском районе Тюменской области. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор Александр Моор, подведя итоги приема граждан. «Депутат Малозоркальцевского сельского поселения Тобольского района Людмила Пчелинцева рассказала, что помещение местной амбулатории признано непригодным к эксплуатации. Медицинскую помощь в нем получают более 2,8 тысяч человек. Новое здание амбулатории будет модульным. Планируем, что первых пациентов там примут до конца 2022 года», — написал глава региона. Кроме того, Моор рассказал о начале строительства двух новых школ. Первая (начальная с дошкольным отделением) появится в поселке Прииртышском Тобольского района. Среднюю школу построят в селе Казанское Вагайского района. О сроках окончания строительства чиновник не сообщил. Ранее губернатор заявлял, что за пять лет в регионе построят 45 новых школ. 12 из них откроются в областном центре.