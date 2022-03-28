Моор анонсировал строительство новых школ и амбулатории

Новые школы появятся в Тобольском и Вагайском районах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Новое здание амбулатории, взамен признанного непригодным, появится до конца 2022 года в Тобольском районе Тюменской области. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор Александр Моор, подведя итоги приема граждан.

«Депутат Малозоркальцевского сельского поселения Тобольского района Людмила Пчелинцева рассказала, что помещение местной амбулатории признано непригодным к эксплуатации. Медицинскую помощь в нем получают более 2,8 тысяч человек. Новое здание амбулатории будет модульным. Планируем, что первых пациентов там примут до конца 2022 года», — написал глава региона.

Кроме того, Моор рассказал о начале строительства двух новых школ. Первая (начальная с дошкольным отделением) появится в поселке Прииртышском Тобольского района. Среднюю школу построят в селе Казанское Вагайского района. О сроках окончания строительства чиновник не сообщил.

Ранее губернатор заявлял, что за пять лет в регионе построят 45 новых школ. 12 из них откроются в областном центре.