Авиакомпания «Ямал» будет летать в Сочи вместо Краснодара

Авиакомпания Ямал отменила рейсы в Краснодар до 7 апреля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Авиакомпания «Ямал» продлевает отмену рейсов в аэропорт Краснодара до 7 апреля. Как сообщает пресс-служба авиакомпании, вместо этого предлагаются альтернативные маршруты в город Сочи.

«По информации Росавиации, закрытие воздушного пространства на юге России и временные ограничения работы аэропорта Краснодара, введенные ранее до 1 апреля, продлены до 7 апреля 3:45 мск. Продолжают действовать альтернативные маршруты в/из города Сочи», — говорится в сообщении авиакомпании «Ямал».

Пассажиры отмененных рейсов смогут без дополнительных сборов поменять билеты на другие даты или оформить возврат. Улететь на море из Салехарда в Сочи и обратно можно по воскресеньям, из Нового Уренгоя и обратно — по субботам. Из Тюмени рейс выполняется по пятницам, а обратно можно прилететь в воскресенье.

URA.RU ранее сообщало, что Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра РФ до 7 апреля. Речь идет о воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, она предвосхитила украинскую атаку на Донбасс и направлена на защиту жителей ДНР от геноцида националистов. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Донбасса.

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