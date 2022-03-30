Росавиация продлила запрет на перелеты на юг РФ

Ведомство продлило запрет до 7 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра РФ до 7 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта. Речь идет о воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано для организации перевозки пассажиров в указанные аэропорты организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме», — сообщается на сайте ведомства.

Росавиация закрывает небо своих южных регионов с начала спецоперации России на Украине — с 24 февраля. Россияне, желающие попасть на юг страны, могут приехать на поезде или прилететь в ближайшие открытые города — к примеру, в Сочи.

Целью спецоперации является денацификация и демилитаризация Украины. На данный момент, наступающие войска освободили почти всю ЛНР и большую часть ДНР. Ведется штурм Мариуполя.