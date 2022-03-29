29 марта 2022

В Тюменской области стали чаще нарушать закон из-за наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, конопля, наркотики, вещдок, гашиш
В регионе из незаконного оборота изъято более 200 кг наркотиков Фото:

Количество выявленных наркопреступлений в Тюменской области в 2021 году выросло почти на 5% по сравнению с 2020 годом. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства области.

«Тюменская область активизирует борьбу с наркотиками — в 2021 году количество выявленных наркопреступлений выросло почти на 5% по сравнению с 2020 годом. Такие данные привели на заседании региональной антинаркотической комиссии, которая прошла под председательством губернатора Александра Моора», — рассказали в инфоцентре.

При этом, по данным властей, количество преступников, находившихся в состоянии наркотического опьянения, снизилось на 56,4%. За год из незаконного оборота изъято более 200 кг наркотиков, задержано 14 межрегиональных наркокурьеров, ликвидированы две подпольные нарколаборатории, заблокирован доступ к 379 сайтам, на которых продавались наркотики.

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Количество выявленных наркопреступлений в Тюменской области в 2021 году выросло почти на 5% по сравнению с 2020 годом. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства области. «Тюменская область активизирует борьбу с наркотиками — в 2021 году количество выявленных наркопреступлений выросло почти на 5% по сравнению с 2020 годом. Такие данные привели на заседании региональной антинаркотической комиссии, которая прошла под председательством губернатора Александра Моора», — рассказали в инфоцентре. При этом, по данным властей, количество преступников, находившихся в состоянии наркотического опьянения, снизилось на 56,4%. За год из незаконного оборота изъято более 200 кг наркотиков, задержано 14 межрегиональных наркокурьеров, ликвидированы две подпольные нарколаборатории, заблокирован доступ к 379 сайтам, на которых продавались наркотики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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