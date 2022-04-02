02 апреля 2022
01 апреля 2022
31 марта 2022

В Тюмени согласовали нового прокурора

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, прокурор, прокуратура
Новым прокурором Тюмени будет Дмитрий Попов Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

На место прокурора Тюмени аттестован прокурор Тюменского района Дмитрий Попов. Об этом URA.RU сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

«На место прокурора Тюмени аттестован Дмитрий Попов. Назначение ожидается в ближайшее время», — рассказал инсайдер. Агентство направило запрос в прокуратуру Тюменской области — ответ на него ожидается.

На своем посту Попов сменит Эдуарда Гиматова. Он в марте перешел на должность замглавы прокуратуры Тамбовской области.

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На место прокурора Тюмени аттестован прокурор Тюменского района Дмитрий Попов. Об этом URA.RU сообщил собственный источник в правоохранительных органах. «На место прокурора Тюмени аттестован Дмитрий Попов. Назначение ожидается в ближайшее время», — рассказал инсайдер. Агентство направило запрос в прокуратуру Тюменской области — ответ на него ожидается. На своем посту Попов сменит Эдуарда Гиматова. Он в марте перешел на должность замглавы прокуратуры Тамбовской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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