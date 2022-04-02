В Тюмени согласовали нового прокурора

На место прокурора Тюмени аттестован прокурор Тюменского района Дмитрий Попов. Об этом URA.RU сообщил собственный источник в правоохранительных органах.
«На место прокурора Тюмени аттестован Дмитрий Попов. Назначение ожидается в ближайшее время», — рассказал инсайдер. Агентство направило запрос в прокуратуру Тюменской области — ответ на него ожидается.
На своем посту Попов сменит Эдуарда Гиматова. Он в марте перешел на должность замглавы прокуратуры Тамбовской области.
На место прокурора Тюмени аттестован прокурор Тюменского района Дмитрий Попов. Об этом URA.RU сообщил собственный источник в правоохранительных органах. «На место прокурора Тюмени аттестован Дмитрий Попов. Назначение ожидается в ближайшее время», — рассказал инсайдер. Агентство направило запрос в прокуратуру Тюменской области — ответ на него ожидается. На своем посту Попов сменит Эдуарда Гиматова. Он в марте перешел на должность замглавы прокуратуры Тамбовской области.