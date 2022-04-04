Бургер VPN, Apple-штрудель и чай «Фанта», буду готовить в заведении Муравленко Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Предприниматель из Муравленко (ЯНАО) создал в собственном пабе «Rэd» «антисанкционное» меню. Все блюда будут готовиться из отечественных продуктов, сообщается в официальном telegram-канале окружного правительства.

«Кафе „Rэd“ запустило обновленное меню — „разрешенку“. Все блюда в нем приготовлены из отечественных продуктов. Маринованные огурчики, картошка и брусничный морс дадут фору любому импорту, уверен предприниматель Руслан Байрамов», — говорится в telegram-канале «Ямал. Официально».

По словам бизнесмена, новое название команда заведения придумала за пару дней. Идея оказалась актуальной и быстро заинтересовала посетителей кафе. В обновленный список войдут блюда с необычными названиями: «Бургер VPN»,« Apple штрудель» и чай «Фанта».

«Особой любовью пользуются роллы „Крутили-вертели мы ваши санкции“. Новое меню будет действовать пока на него есть спрос. Основные блюда остались прежними, в том числе и по стоимости», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что жители ЯНАО смогут покупать свежую курятину от местных фермеров. Фермеры из Шурышкарского района обеспечат ямальцев экологичным куриным мясом.

Страны Евросоюза, а также ряд других западных государств ввели против нашей страны жесткие санкции из-за спецоперации, которую Россия проводит на Украине. Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Глава государства Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам