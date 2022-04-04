В городе ЯНАО школу искусств украсили в поддержку спецоперации

В городе Лабытнанги на здание детской школы искусств повесили банер с георгиевской лентой в форме буквы Z. Как сообщает глава города Марина Трескова, это сделано было в поддержку спецоперации на Украине.
«В Лабытнанги к поддержке спецоперации на Украине присоединяются люди разных профессий. Большой плакат с буквой Z в цветах Георгиевской ленты теперь украшает Детскую школу искусств Семи лиственниц», — сообщает Трескова в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало, что мэрия города Губкинский поддержала российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, включив в здании администрации свет в форме буквы Z. «Сегодня как никогда важны единство, уверенность и стойкость», — написал мэр города Андрей Гаранин.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. На сегодняшний день освобождено 95% территории ЛНР и порядка 60% ДНР. Накануне в Мариуполе массово сдались в плен около 300 украинских военных.
В городе Лабытнанги на здание детской школы искусств повесили банер с георгиевской лентой в форме буквы Z. Как сообщает глава города Марина Трескова, это сделано было в поддержку спецоперации на Украине. «В Лабытнанги к поддержке спецоперации на Украине присоединяются люди разных профессий. Большой плакат с буквой Z в цветах Георгиевской ленты теперь украшает Детскую школу искусств Семи лиственниц», — сообщает Трескова в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что мэрия города Губкинский поддержала российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, включив в здании администрации свет в форме буквы Z. «Сегодня как никогда важны единство, уверенность и стойкость», — написал мэр города Андрей Гаранин. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. На сегодняшний день освобождено 95% территории ЛНР и порядка 60% ДНР. Накануне в Мариуполе массово сдались в плен около 300 украинских военных.